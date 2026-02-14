Što lijepa Splićanka i pjevačica Magazina radi na zagrebačkoj špici? Pred njom je važan dan

Zagrebačkom špicom prošetala je Splićanka Lorena Bućan, pjevačica grupe Magazin, koja s bendom ovih dana u metropoli priprema poseban nastup.

Zagrebačka špica ove je subote imala posebnu gošću – Splićanku Lorenu Bućan.

Pjevačica grupe Magazin prošetala je središtem metropole i privukla brojne poglede, a osmijeh nije skidala s lica.

Lorena Bućan Foto: Neva Zganec/Pixsell

Umjesto u rodnom Splitu, Lorena ovih dana boravi u Zagrebu, gdje s bendom intenzivno radi na pripremama za poseban nastup. Naime, Magazin će sutra navečer nastupiti kao gosti na finalnoj večeri Dore 2026., a publiku očekuje pravi glazbeni spektakl. Osim Magazina nastupat će i još jedan bivši predstavnik Hrvatske na Euroviziji. Više čitajte OVDJE.

Lorena Bućan Foto: Neva Zganec/Pixsell

Za šetnju gradom Lorena je odabrala elegantnu zimsku kombinaciju – raskošnu tamnosmeđu bundu, koju je spojila s klasičnom dolčevitom u neutralnoj nijansi, trapericama zvonolikog kroja i smeđim čizmama. Jednostavno, a efektno izdanje savršeno se uklopilo u atmosferu zagrebačke špice, gdje je pjevačica pozirala u dobrom raspoloženju.

Lorena Bućan - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lorena Bućan - 1 Foto: Neva Zganec/Pixsell

I dok su prolaznici zastajali i okretali se za njom, Lorena je pokazala kako izgleda kada se stil i karizma spoje u jedno.

Lorena Bućan - 4 Foto: Josip Bandić/Cropix

Za IN magazin Lorena je nedavno progovorila o slavi koju proživljava nakon što je postala pjevačica Magazina. Skromnošću je oduševila fanove, a intervju pogledajte OVDJE.

