Lille u golišavoj majici usred veljače podigla temperaturu na Samoborskom fašniku!

Unatoč zimskim temperaturama i veljači na kalendaru, Samoborski fašnik gorio je u ritmu hitova Lidije Bačić, koja je svojim nastupom podigla šator na noge.

Samoborski fašnik i ove je godine opravdao titulu jednog od najveselijih i najposjećenijih zimskih događanja, a posebnu pozornost privukla je energična Lidija Bačić.

Popularna pjevačica nastupila je usred veljače u majici na tregere prkoseći zimskim temperaturama i dodatno zagrijavajući atmosferu u prepunom šatoru.

Lidija Bačić - 1 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Lidija Bačić - 2 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Lidija Bačić - 3 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Lidija je na pozornicu izašla u bijeloj majici s logom Samoborskog fašnika i svijetlim trapericama, a već prvim taktovima svojih hitova rasplesala je publiku.

Lidija Bačić - 5 Foto: Marko Prpic/Pixsell

U pratnji benda, među kojim se isticao basist, koji nije skidao osmijeh s lica, Bačić je nizala hit za hitom.

Prije nekoliko dana zagolicala je maštu okupljenih u Velikoj Gorici, gdje je nastupala u kožnim tajicama i otkopčanoj jakni, a fotografije pogledajte OVDJE.

