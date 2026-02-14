Chef Vukadin pozirao sa svojom dječicom u opuštenom izdanju: ''Najveće blago na svitu!''

Popularni chef Stjepan Vukadin još je jednom pokazao svoju nježniju stranu i raznježio pratitelje preslatkom obiteljskom objavom na društvenim mrežama.

Chef Stjepan Vukadin ponovno je raznježio svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Poznati član žirija MasterChefa podijelio je preslatku obiteljsku fotografiju sa sinom Gabrijelom i kćerkicom Eli, a prizor je mnogima izmamio osmijeh na lice.

Na fotografiji trojac pozira u opuštenom, kućnom izdanju – zagrljeni, nasmijani i vidno sretni. Dok malena Eli znatiželjno gleda u kameru, Gabriel s osmijehom grli tatu, a cijela scena odiše toplinom i obiteljskom ljubavlju.

Uz emotivnu objavu chef je kratko i jasno poručio: ''Najveće blago na svitu!''

Sina i kćer Stjepan je dobio u braku sa suprugom Katarinom, s kojom se vjenčao 2019. godine. Godine 2020. rodio se Gabriel, a 2024. dobili su i kćerkicu.

Kako Katarina izgleda, pogledajte OVDJE.

