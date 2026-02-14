Chef Vukadin pozirao sa svojom dječicom u opuštenom izdanju: ''Najveće blago na svitu!''

Popularni chef Stjepan Vukadin još je jednom pokazao svoju nježniju stranu i raznježio pratitelje preslatkom obiteljskom objavom na društvenim mrežama.
Chef Stjepan Vukadin ponovno je raznježio svoje pratitelje na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča bio je očev ponos Mladić koji je izgubio život u Sarajevu sin je poznatog glazbenika, ima i brata blizanca baš neukusno Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić još jedna avantura Novo ledeno iskustvo Majina Blooma: Njegovo djetinjstvo mnogi uspoređuju s pravom bajkom
Poznati član žirija MasterChefa podijelio je preslatku obiteljsku fotografiju sa sinom Gabrijelom i kćerkicom Eli, a prizor je mnogima izmamio osmijeh na lice.
Pogledaji ovo Celebrity Thompson i supruga dočekali jedan od najljepših trenutaka u životu sina, ne skrivaju ponos!
Na fotografiji trojac pozira u opuštenom, kućnom izdanju – zagrljeni, nasmijani i vidno sretni. Dok malena Eli znatiželjno gleda u kameru, Gabriel s osmijehom grli tatu, a cijela scena odiše toplinom i obiteljskom ljubavlju.
Uz emotivnu objavu chef je kratko i jasno poručio: ''Najveće blago na svitu!''
Sina i kćer Stjepan je dobio u braku sa suprugom Katarinom, s kojom se vjenčao 2019. godine. Godine 2020. rodio se Gabriel, a 2024. dobili su i kćerkicu.
Kako Katarina izgleda, pogledajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Lille u golišavoj majici usred veljače podigla temperaturu na Samoborskom fašniku!
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Žuti badić istaknuo je seksi liniju i preplanulu put ove ljepotice, koja se proslavila u realityju