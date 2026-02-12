Žuti badić istaknuo je seksi liniju i preplanulu put ove ljepotice, koja se proslavila u realityju

Ljeto, sunce i selfie trenutak – australska reality zvijezda Holly Young ponovno je privukla pažnju, ovoga puta dok je uživala u opuštenom danu na plaži.

Australska reality zvijezda i modelica Holly Young, poznata po sudjelovanju u showu Big Brother Australia, privukla je pažnju fotografa tijekom opuštenog dana na plaži.

Zgodnu brinetu paparazzi su snimili dok je stajala u hladu kamenih stijena, odjevena u upečatljiv žuti bikini koji je dodatno naglasio njezin preplanuli ten i vitku figuru. Holly je u jednom trenutku izvadila mobitel i snimala selfie, očito koristeći predah od sunca kako bi uhvatila savršen kadar za društvene mreže.

Holly Young - 4 Foto: Profimedia

Holly Young - 2 Foto: Profimedia

Ležeran styling upotpunila je bež šiltericom i minimalističkim nakitom, dok je kosu nosila raspuštenu u prirodnom izdanju. Bez teške šminke i u potpuno opuštenom izdanju, Holly je pokazala zašto slovi za jednu od atraktivnijih sudionica australske reality scene.

Holly Young - 1 Foto: Instagram

Holly Young - 3 Foto: Instagram

Holly Young - 6 Foto: Instagram

Holly dolazi iz Pertha u Zapadnoj Australiji, a prije televizijske karijere gradila je modni put između Australije, Londona i New Yorka. U ''Big Brother Australia'' istaknula se energičnim karakterom i samouvjerenim stavom, zbog čega je brzo postala jedna od zapaženijih natjecateljica sezone. Mediji su je u više navrata povezivali i s poznatim imenima iz javnog života, što je dodatno podiglo interes za njezin privatni život.

Holly Young - 8 Foto: Instagram

Holly Young - 9 Foto: Instagram

Holly Young - 7 Foto: Instagram

Na Instagramu ju prati 120 tisuća pratitelja s kojima redovno dijeli svoje fotografije.

Galerija 5 5 5 5 5

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives Celzijus jednim detaljem otkrila u kakvom je odnosu njezina sestra s Dinom Drpićem

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura o nesigurnosti koju je pretvorila u snagu: ''Dođeš doma plačući mami...''