Zaspati u kući Hermione ili hobitskoj rupi? U ovom selu snovi postaju stvarnost!

U Tennesseeju su izgrađene bajkovite kuće inspirirane Hobitom i Harryjem Potterom, a noćenje stoji do 850 dolara. Unatoč visokoj cijeni, potražnja je golema, a vlasnici kažu da su željeli stvoriti nezaboravno iskustvo – i uspjeli su.

Ako ste ikada sanjali da prespavate u hobitskoj rupi ili kući nalik onoj iz svijeta Harryja Pottera, sada to doista možete i to u američkom Pigeon Forgeu u Tennesseeju.

Justin Kersey (39) i njegov ujak Joseph McCarthy (60) 2019. godine kupili su zemljište od dva jutra s idejom da sagrade male kuće za najam. No, inspirirani filmovima The Hobbit i Harry Potter, odlučili su otići korak dalje i stvoriti bajkovite tematske smještaje koji danas spadaju među najtraženije u tom dijelu SAD-a.

Kuća u stilu Harryja Pottera - 7

Kuća u stilu Harryja Pottera - 3

Najprije su izgradili osam kuća inspiriranih hobitima – svaka s vlastitim imenom i posebnom atmosferom. No ubrzo su primijetili da su gosti doslovno opsjednuti svijetom Harryja Pottera, pa su u veljači 2025. krenuli u novu avanturu.

Kuća u stilu Harryja Pottera - 8

Kuća u stilu Harryja Pottera - 5

Prva je nastala kuća Harryja i Ginny, zatim kuća Hermione Granger, uređena u tudorskom stilu i posvećena učenju i magiji, a trenutačno grade i kuću Lune Lovegood, na kojoj rade već pet mjeseci.

"Na početku smo zamišljali kakvu bi kuću Hermione željela kada odraste", otkrio je Kersey, naglašavajući da su svi detalji pažljivo osmišljeni i prepuni referenci na poznatu filmsku franšizu.

Kuća u stilu Harryja Pottera - 10

Kuća u stilu Harryja Pottera - 4

Kuća u stilu Harryja Pottera - 2

Cijene noćenja u hobitskim kućama kreću se od 150 do 500 dolara, dok čarobnjačke kuće dosežu i do 850 dolara po noći. Unatoč visokoj cijeni, potražnja je ogromna – parovi ondje organiziraju vjenčanja, slave godišnjice i posebne životne trenutke.

Kuća u stilu Harryja Pottera - 9

Kuća u stilu Harryja Pottera - 6

"Gosti ne mogu vjerovati koliko je nevjerojatno", kaže Justin, koji ni nakon sedam godina ne žali što je napustio karijeru u tehnološkom savjetovanju kako bi se posvetio ovom neobičnom projektu. "Htjeli smo stvoriti iskustvo koje će ljudi pamtiti. I to smo uspjeli."

Čini se da su hobiti i čarobnjaci i dalje među najjačim magnetima za fanove, pogotovo kada ih možete doživjeti iz prve ruke.

