Brooklyn Beckham razmeće se luksuzom: Zapanjit će vas cifra koju je iskeširao samo za jednu bocu vina

Dok se sve češće šuška o njegovim zategnutim obiteljskim odnosima, Brooklyn Beckham javnosti uporno pokazuje samo jedno – luksuzan život bez kompromisa.

Brooklyn Peltz Beckham ponovno je pokazao kako izgleda život na visokoj nozi. Najstariji sin Davida i Victorije Beckham na Instagramu se pohvalio skupocjenim vinom i luksuznim boravkom u jednom od najekskluzivnijih hotela u Kaliforniji, dodatno potaknuvši priče o raskošnom načinu života koji vodi sa suprugom Nicolom Peltz.

Brooklyn (26) objavio je fotografiju čak tri boce prestižnog vina Harlan Estate, jednog od najtraženijih takozvanih kultnih vina iz doline Napa. Cijena jedne boce iznosi oko 2.000 dolara, što znači da je mladi Beckham za ovu vinsku kolekciju izdvojio približno 6.000 dolara.

Riječ je o vinu iznimno ograničene proizvodnje koje se ne može jednostavno kupiti – zainteresirani moraju zatražiti alokaciju, a preprodaja se, prema navodima proizvođača, ne gleda blagonaklono. Zbog svoje rijetkosti i prestiža, Harlan Estate toči se samo na najekskluzivnijim lokacijama, a u londonskom hotelu The Connaught cijena mu prelazi 3.000 funti po boci.

Ovo nije prvi put da Brooklyn javno pokazuje sklonost vrhunskim vinima. Prošlog mjeseca boravio je sa suprugom u elitnom resortu San Ysidro Ranch u Montecitu, omiljenom odredištu princa Harryja i Meghan Markle. Noćenje u ovom luksuznom kompleksu doseže i do 2.595 dolara.

Na fotografijama koje je podijelio vidi se otvorena boca crnog vina na večeri, ali i impresivan vinski podrum. Posebnu pažnju privukla je boca jednog od najskupljih desertnih vina na svijetu, vrijednog čak 17.000 funti po boci. U podrumu su se nalazile i iznimno rijetke berbe Château d’Yquem iz 19. stoljeća, od kojih je jedna na aukciji prodana za oko 75.000 funti.

Brooklynov luksuzni stil života dodatno je pod povećalom javnosti zbog navoda da njegova supruga Nicola od svog oca, američkog milijardera Nelsona Peltza, prima čak milijun dolara mjesečno. Iako te informacije nikada nisu službeno potvrđene, jasno je da financijskih prepreka nema. Na što navodno troše taj džeparac pogledajte OVDJE.

Nelson Peltz raspolaže bogatstvom procijenjenim na 1,6 milijardi dolara, čime znatno nadmašuje obiteljsko bogatstvo Beckhamovih, koje se procjenjuje na oko 680 milijuna dolara.

Brooklyn je u zategnutim odnosima s roditeljima, no na društvenim mrežama daje do znanja da uživa u bračnom životu.

