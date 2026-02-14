Favoritkinja za pobjedu na Dori nije prošla u finale, je li trebala proći?

Šok i nevjerica obilježili su drugu polufinalnu večer Dore 2026. kada je jedna od glavnih favoritkinja natjecanja, Zevin, ostala bez plasmana u veliko finale.

U drugoj polufinalnoj večeri Dore 2026. velik broj gledatelja i fanova s nestrpljenjem je čekao nastup jedne od najvećih favoritkinja za pobjedu — Zevin.

Mlada glazbenica, prepoznatljiva po svom autentičnom stilu i energičnoj pjesmi ''My Mind'', nije uspjela izboriti mjesto u velikom finalu ovog glazbenog natjecanja.

Zevin Foto: Erik Koletnik

Na pozornici druge polufinalne večeri Zevin je izvela svoj energični i vizualno upečatljiv nastup, no reakcije publike i komentari fanova bili su podijeljeni. Dok su neki hvalili scenski dojam i kreativnost pjesme, drugi su kritizirali vokalnu izvedbu i tonalne nesavršenosti uživo. Komentare pogledajte OVDJE.

Zevin Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Thompson i supruga dočekali jedan od najljepših trenutaka u životu sina, ne skrivaju ponos!

"Volim Zevin, ali morala sam smanjiti ton", "Zevin sestro", "Inače optužim tonca, al ovdje ni tonac ne može toliko zeznuti", "Isprike Zevinatorima", može se naći na bivšem Twitteru.

Zevin - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

"Jedina shvatila suštinu festivala, tako da ćutite ostali", "Može popraviti vokaze do svibnja", "Meni je ovo bilo pozitivno iznenađenje", "Kakvo lijepo iznenađenje!", "Zagreb 2027.", "Hrvatska, molim te da izabereš ovo", "Pojela i nije ostavila mrvice", pišu na Instagramu.

Je li Zevin trebala proći u finale? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li primijetili što je Marko Kutlić radio dok je čekao proglašenje finalista Dore?

Zevin se nakon polufinala oglasila na društvenim mrežama.

"Ljudi, hvala vam! Sretna sam kako sam prehlađena izdržala ovo iskustvo haha, sve koje sam upoznala i vaše podrške, čak i kada nismo prošli dalje. Naša pjesma je i dalje među najgledanijima, a nastup je najgledaniji iz drugog polufinala. To govori dovoljno", započela je objavu na Instagramu.

"U srijedu sam imala misao: ili će im se svidjeti ili neće. Uložili smo dva mjeseca intenzivnog rada, bez kalkuliranja i bez zadrške. I ne mogu vam opisati koliko sam ponosna na cijelu ekipu da smo donijeli fresh wave. Živimo u svijetu u kojem je u redu kada muškarac postavlja ton, ali kada to radi žena onda imamo problem", dodala je.

Pravo ime ove Slovenke je Nives Cilenšek, a ona ima tek 22 godine. Širu regionalnu pažnju privukla je pjesmom "Njam Njam", koja je odmah otkrila njezin zaigran i pomalo satiričan pristup glazbi. Prošle godine pokušala je upasti na Doru s pjesmom "Internet", no tada nije ušla među najboljih 24. Osim toga, ima i duet s poznatim reperskim dvojcem Jala Bratom i Bubom Corellijem – pjesmu "Terenac", a na Instagramu je prati oko 11 tisuća ljudi.

Pogledaji ovo Celebrity Na Thompsonovom koncertu u Širokom Brijegu pale zaruke: ''Prošao sam 1350 km da zaprosim djevojku''

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Žuti badić istaknuo je seksi liniju i preplanulu put ove ljepotice, koja se proslavila u realityju