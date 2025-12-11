Skromna pjevačica Magazina o slavi koju živi: ''Ne znam hoću li se naviknuti...''

Grupa Magazin održala je akustični koncert i oduševila posjetitelje na splitskoj Pjaci. A hoće li se Lorena Bućan jednog dana, nakon Magazina, vratiti samostalnoj karijeri i kako božićni blagdani izgledaju među članovima ove kultne splitske grupe, otkriva naš Gordan Vasilj.

Otkako je prije godinu dana postala nova pjevačica Magazina, mlada Lorena Bućan je svojim moćnim glasom donijela novu svježinu bezvremenskim hitovima kultne splitske grupe.

"Što reći o Loreni? Ona sama za sebe sve govori. Lipa je, visoka, lipo piva, mlada je. Osvježila nas je u svakom pogledu, produžila nam je život, nama dvojici starijih. Mi smo već mislili: pa nećemo dugo, a sad mislimo – još ćemo dugo'', govori Željko Baričić.

"Niste još gotovi, žao mi je, ja sam vam promijenila planove (smijeh). Mislim, dosta stvari u životu ja nisam planirala, više je spontano bilo, tako i ulazak u Magazin isto. Ali evo, što god mi se našlo na putu, pa sad i najveća stvar, a to je biti član grupe Magazin. Nekako, kad pogledam ove godine unazad, izgleda kao da sam sve isplanirala i posložila, a zapravo je sve bila odluka u jedan dan'', dodaje Lorena.

Iako je i prije dolaska u grupu imala nekoliko svojih hitova, od kojih je najveći "Tvoja i gotovo", Magazin je Loreni donio neprocjenjivo koncertno iskustvo, a njihova mnogobrojna publika svih generacija prigrlila ju je na prvu.

"Kad bismo, recimo, mogli usporediti, dva ekrana staviti i vidjeti njezin prvi koncert s nama ili drugi i ovaj od jučer ili prekjučer – to je stvarno velika razlika. Ona je stekla samopouzdanje, ponaša se na bini kao da je doma i to publika osjeća. Mi međusobno komuniciramo odlično, puno bolje nego na početku, naravno, i to se sada vidi i to je sad ono pravo. Piva naše pjesme odlično, kao original – i bolje.''

A nakon prekida četverogodišnje veze, ova jednostavna 23-godišnjakinja i dalje je slobodna, a još uvijek se, priznaje, privikava na zanimanje medija za njezinim životom.

"Bavim se ovim poslom i s tim dolazi i to da si javna osoba i da će ljude zanimati neke stvari o tebi. Ja u svojoj glavi… ne znam, šetam ulicom, netko me gleda, ja mislim: 'Što ovaj gleda?' Nije mi jasno, jel’ imam nešto na sebi? Ne znam hoću li se naviknuti, ali sam prihvatila to."

Poput svojih prethodnica iz grupe, sigurno je da će i Lorena jednog dana nastaviti sa samostalnom karijerom.

"Mi imamo iskustvo, recimo to tako nekako skromno, i to iskustvo prenosimo na naše kolegice. Sad je Lorena ta koja će to upiti i to će joj, ja se nadam, koristiti kasnije kad jednog dana ponovo nastavi solo karijeru, za što je ona predodređena. Ovo je jedna etapa u njezinu životu i u našem, ali kad dođe taj dan, ona će biti jedna vrlo, vrlo respektabilna pjevačica u Hrvatskoj i šire."

Ususret blagdanima, bend je svoje obožavatelje počastio novom, snažnom baladom "Kao žena ženi".

Magazin za Božić već tradicionalno čeka koncert u metropoli.

"Nama je svaki Božić radni, tako da su naši ručkovi brzi i hitri jer moramo sjesti u kombi vrlo brzo i put je pred nama. Sreća je što za Božić nitko ne putuje osim nas, tako da su ceste čiste i stižemo u rekordnom roku."

A kako izgleda blagdanska trpeza u obitelji Bućan?

"Hrana mi je sve na svijetu, tako i u ovom godišnjem dobu. Kolači, mlinci, tuka, meso – svega ima, francuska salata, ne smijemo ju zaboraviti. Samo druženje, nama je to najbitnije, da smo svi skupa."

Pokloni nisu bitni?

"Tako je i hvala Bogu da nemam taj pritisak u mojoj familiji, kod mojih bližnjih. Nismo nikad razvili tu tradiciju. Do nekog perioda bi to bilo lipo i slatko, međutim kasnije to čovjeku malo postane teret – ajme, treba kupit ovome, treba kupit onome... Mi smo se toga riješili davnih dana."

Jer Božić nisu pokloni, nego nešto što se ne može kupiti, a to su obitelj, vjera i zajedništvo.

