''to dolazi kad si javna osoba''

Skromna pjevačica Magazina o slavi koju živi: ''Ne znam hoću li se naviknuti...''

Piše , Danas @ 18:01 inMagazin komentari
Lorena Bućan Lorena Bućan Foto: In Magazin

Grupa Magazin održala je akustični koncert i oduševila posjetitelje na splitskoj Pjaci. A hoće li se Lorena Bućan jednog dana, nakon Magazina, vratiti samostalnoj karijeri i kako božićni blagdani izgledaju među članovima ove kultne splitske grupe, otkriva naš Gordan Vasilj.

Rada Manojlović pokazala je luksuzno uređen stan na Voždovcu
luksuzan stan!
Srpska zvijezda pokazala djelić svog doma vrijednog 250 tisuća eura, 3D zidovi su pun pogodak!
Preminula je Camryn Magness
tuga u glazbenom svijetu
Mlada pjevačica preminula u tragičnoj nesreći, bila je dio turneje grupe One Direction
Hoće li se Lorena Bućan jednog dana nakon Magazina vratiti samostalnoj karijeri?
Princ Jacques i princeza Gabriella proslavili 11. rođendan
već uče treći jezik
Ovi preslatki blizanci proslavili su 11. rođendan, a njihov odnos topi i najtvrđa srca
Nemo, pobjednik Eurosonga 2024., vratio je trofej EBU-u
sve je objasnio!
Prošlogodišnji predstavnik Eurosonga vratio trofej organizaciji: "Živite ono što tvrdite..."
Severina čestitala rođendan dobrom prijatelju Borisu Ružiću
''Ako itko zaslužuje...''
Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''
Ekskluzivno: kamere IN Magazina u splitskom domu Josipa i Jelene Ivančić koji slave 14 godina braka: ''Bože daj još ne 14 nego 54 godine braka još najmanje''
ekskluzivno!
Kamere IN Magazina u splitskom domu para koji se upoznao u nekadašnjem showu Nove TV!
Gdje je danas Marko Bošnjak?
više nije u zagrebu
Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi
Koliko je Jennifer Coolidge imala godina za vrijeme snimanja "Američke pite"?
''nikad ne bih rekla!''
Internet u nevjerici: Milenijalci u šoku nakon što je otkriveno koliko je Stiflerova mama imala godina u kultnom filmu!
Ljubavna priča Jamesa Camerona i Suzy Amis
punili medije svojom vezom
Zbog nje je ostavio heroinu svog kultnog filma, a danas žive ljubavnu bajku kojoj se dive svi
vijesti
Sin poznate pjevačice završio u istražnom zatvoru
Objavljeni detalji
Sin poznate hrvatske pjevačice završio u istražnom zatvoru: Napao indijske dostavljače, ukrao im bicikle i novac
Tragedija u Slavonskom Brodu: Migranti stradali tijekom prelaska Save, ima poginulih
više ozlijeđenih
FOTO Užas na Savi: Tragedija je upravo postala još veća, porastao broj preminulih, otkriveno iz koje su zemlje
Novi zakon EU-a otežat će skrivanje dohodaka i imovine
Novi zakon EU-a
Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati važan podatak
show
Ekskluzivno: kamere IN Magazina u splitskom domu Josipa i Jelene Ivančić koji slave 14 godina braka: ''Bože daj još ne 14 nego 54 godine braka još najmanje''
ekskluzivno!
Kamere IN Magazina u splitskom domu para koji se upoznao u nekadašnjem showu Nove TV!
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
