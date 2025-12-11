Sve je iznenadilo ono što je napravila kćerkica Sonje Kovač: "Izulo me iz cipela!"

Sonja Kovač blagdane provodi u Splitu s partnerom Goranom i kćerkicom Bellom May, a sretne trenutke podijelila je na Instagramu.

Sonja Kovač ove je blagdanske dane iskoristila za obiteljski odmor u Splitu, a sretne trenutke iz Dalmacije podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

U društvu partnera Gorana Mandića i njihove kćerkice Belle May, Sonja je uživala u zimskom suncu i šetnjama splitskom rivom, a obiteljsku idilu ovjekovječila je u nizu toplih i emotivnih fotografija.

Sonja Kovač - 1 Foto: Sonja Kovač/Instagram

Malena Bella, koja ima 18 mjeseci, oduševila je pratitelje svojim razigranim izrazima i neodoljivim modnim kombinacijama.

"Split u prosincu! Koji trenutak vam je naj od 1-20?", napisala je Sonja uz objavu, pozvavši pratitelje da izaberu najdražu uspomenu iz ove male foto-priče.

Sonja Kovač - 2 Foto: Sonja Kovač/Instagram

Obitelj je posjetila i adventsko klizalište, a sudeći po osmjesima i vedroj atmosferi, vrijeme provedeno u Splitu ostat će im u lijepom sjećanju.

No ono što je najviše iznenadilo pratitelje bilo je kako malena Bella sa samo godinu i pol dana točno slaže oblike u odgovarajuća mjesta.

Sonja Kovač Foto: Sonja Kovač/Instagram

"To da je Belli drugo ime Maradona znamo vec svi, ali toliko razvijena percepcija slaganja oblika u toj dobi me izula iz cipela", napisala je jedna pratiteljica.

Sonja Kovač Foto: Dalibor Urukalovic/Pixsell

Sonja Kovač s obitelji u Rovinju - 5 Foto: Sonja Kovač/Instagram

OVDJE zavirite u Sonjin luksuzni stan od 130 kvadrata.

