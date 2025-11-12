Zavirite u luksuzni stan Sonje Kovač: Ima 130 kvadrata, a otvoreno je progovorila i o financijama!

Sonja Kovač i partner Goran Mandić nakon dugotrajne potrage uselili su u prostrani stan pod Sljemenom, koji su kupili kreditom i pretvorili u elegantan obiteljski dom.

U vremenu kada su cijene stanova u Zagrebu sve dalje od dosega prosječnog građanina, priča Sonje Kovač djeluje gotovo nestvarno.

Popularna influencerica i bivša glumica uselila je početkom 2021. godine u dvoetažni stan u podsljemenskoj zoni, koji je s partnerom Goranom Mandićem tražila pune dvije godine.

Foto: Sonja Kovač/Instagram

Dom su pronašli pred kamerama popularne emisije o interijerima Mirjane Mikulec, a upravo je tamo Sonja odabrala nekretninu koja će postati njihov dom iz snova. Radi se o elegantno uređenom prostoru od 128 četvornih metara, od čega je 97 stambenog dijela. Otvoreni dnevni boravak spojen s kuhinjom i blagovaonicom vodi na prostranu terasu, a stan ima tri spavaće sobe, dvije kupaonice, dvorište i dodatnu terasu, detalje koji su im bili visoko na listi prioriteta.

Poseban interes izazvale su dvije prostorije koje nisu uobičajeni dio svakog doma, a radi se o Sonjinoj radnoj sobi i "beauty sobi", posebno uređenom prostoru za šminkanje i odlaganje garderobe koji je oduševio njezine pratitelje.

Otvoreno je govorila i o financijskoj strani ulaganja, razbijajući iluziju luksuza bez temelja.

"Ljudi dragi, na kredit, naravno, kao i svaki prosječni Hrvat. Ili osoba na ovom svijetu. Nema druge, jednostavno, tako je najlakše", iskreno je poručila, dodavši da su veći prostor trebali jer oboje rade od kuće.

Tijekom cijelog procesa od kupnje, uređenja, do useljenja, Sonja je detaljno dokumentirala svaki korak, a njezini obožavatelji nisu štedjeli komplimente.

"Prekrasno, elegantno i profinjeno", "Napravili ste super stan", bili su samo neki od komentara.

Foto: Sonja Kovač/Instagram

Foto: Instagram/Screenshot

Danas Sonja, Goran i njihova kći Bella May žive u toploj i funkcionalnoj obiteljskoj oazi. Dvorište i terase, nekoć uvjet pri kupnji, sada su mjesto smijeha, igre i svakodnevnih zajedničkih trenutaka.

