Pripreme za najluđu noć u tijeku: Koje će glazbene zvijezde Novu godinu provesti radno?

Svake godine, negdje u ovo doba, zasigurno već čujete pitanje - kamo ćeš za novu? Pripreme za najluđu noć u godini već su počele, a brojna glazbena imena i ovu će Novu godinu provesti radno. Ako su vam dosadile kućne zabave, novogodišnji program diljem Lijepe Naše, ali i regije, već sad zvuči uzbudljivo. Detalje ima Luka Jurkijević za IN magazin.

Niske temperature, čaša pjenušca, dobro raspoloženje, bogat program i najluđa noć u godini može početi! Gradovi diljem Hrvatske već se ukrašavaju lampicama, a domaći pjevači privode kraju pripreme za svoje novogodišnje nastupe. Doček za pamćenje svakako će imati Dubrovčani, koje će na ispraćaju 2025-e zabavljati Dino Merlin, Hiljson Mandela i mlada senzacija - Jakov Jozinović.

Novu 2026-u u Poreču će dočekati uz Tonija Centinskog, electro pop duo Kids from the Sky i Miach, koja je već imala čast prošle godine

''Konstantno govorim hvala i baš smo sad moj gitaristi i ja pričali kakav život živimo. Baš sam tako zahvalna i presretna i baš eto, hvala'', izjavila je Miach.

Posljednje dane ove godine u Novalji očekuje bogat glazbeni program, a okupljene na proslavi rasplasat će glupa Dalmatino i Guliano, koji će, već standarno, Novu godinu slaviti - radno!



''Ne sićam se zadnji put kad nije bila radna'', govori Giuliano.

Ni Pagu neće nedostajati dobre zabave. Atmosferu u gradu zagrijat će grupa Notturno i Lidija Bačić.

''Baš se radujem toj novogodšnjoj večeri, moram priznati da je ta večer najbolji provod, svi se veselimo, to je ta večer kad se pustimo s lanca'', kaže Lidija Bačić.

I dok još uvijek nije poznato tko će na Trgu bana Jelačića zabavljati Zagrepčane, Sarajlije i brojne turiste u novu godinu uvest će Jelena Rozga, koja za nadolazeću ima velike planove.



''Obzirom da je 2026. meni 30 godina karijere pa ja to planiram obilježiti na nekakav lijepi način, još uvijek ne znam kako. Svakako zasad to nemam u planu, za nekih 10-ak godina možda se i promijeni moje mišljenje, ali zasad imam neki svoj put, imam neke svoje planove'', govori Rozga.

U Tuzlu će Adi Šoše, a Splićane bi, kako se šuška po splitskim kuloarima, trebali zabavljati grupa Dalmatino i Željko Bebek.



''Kroz ove godine karijere naučiš zapravo da ti je ta smjena godina, na najljepši način se dešava, da radim ono što najviše volim, da sam na pozornici, koju obožavam, koja je najljepše mjesto na svijetu na koje možeš stat bez obzira u kojem si gradu i dešava se na radost publike koju posjeti i s kojom dočekam'', priča Željko Bebek.

A točno u ponoć, Splićani će moći uživati i u velikom vatrometu, od kojeg ovaj grad, za razliku od drugih, još ne odustaje!

