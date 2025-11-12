Poslušajte kako zvuči kad Alen Vitasović i Baby Lasagna ukrste glasove!

Baby Lasagna iznenadio je publiku u Lisinskom gostovanjem na koncertu Alena Vitasovića, s kojim je izveo hit "Jednu noć".

Sinoćnji koncert Alena Vitasovića u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog pretvorio se u večer za pamćenje, a za to je zaslužan i poseban gost, Baby Lasagna.

Publika nije skrivala oduševljenje kada se na pozornici pojavio bivši eurovizijski predstavnik Hrvatske i jedan od najpopularnijih izvođača nove generacije.

Atmosfera je kulminirala kada su Alen i Baby Lasagna zajedno zapjevali bezvremenski Vitasovićev hit "Jednu noć". Emocije, energija i međugeneracijska glazbena povezanost osvojili su srca svih prisutnih, koji su gromoglasnim pljeskom i ovacijama pozdravili ovaj nesvakidašnji duet.

Ova suradnja dvaju glazbenih svjetova, istarske legende i modernog rock performera, pokazala je da prava glazba ne poznaje granice ni godine.

Koncert u Lisinskom bio je dio Vitasovićeve turneje kojom obilježava više od tri desetljeća karijere.

