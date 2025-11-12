Obožavatelji u transu nakon trailera nove serije legendarnog Mr. Beana!

Rowan Atkinson vraća se u nastavku hit serije "Man Vs Bee" s novom komedijom "Man Vs Baby", koja na Netflix stiže 11. prosinca i već sada izaziva oduševljenje među fanovima.
Naime, Netflix je upravo objavio prvi trailer za njegov novi projekt "Man Vs Baby" i potvrdio datum premijere.
Nova četverodijelna humoristična serija nastavak je popularne "Man Vs Bee", koja je osvojila publiku 2022. godine. U novoj priči Atkinson se vraća kao simpatični nespretnjak Trevor Bingley, koji nakon posla kućnog čuvara radi kao domar u školi, no stvari opet izmiču kontroli.
Rowan Atkinson - 1 Foto: Profimedia
Rowan Atkinson - 2 Foto: Netflix/X
Radnja kreće na posljednji dan polugodišta, kada nitko ne dođe po bebu koja glumi malog Isusa u božićnoj predstavi. Trevor tada mora istovremeno paziti na luksuzni penthouse i bebu. Trailer prikazuje niz urnebesnih situacija u kojima se Trevor pokušava nositi s nepredvidivim djetetom, dok ga istovremeno prati policija zbog nestalog mališana.
Netflix najavljuje seriju pitanjem: "Hoće li Trevor uspjeti dočekati miran Božić o kojem je sanjao ili će se sve pretvoriti u kaos?"
Fanovi su oduševljeni povratkom omiljenog komičara.
Rowan Atkinson - 2 Foto: Profimedia
Rowan Atkinson - 3 Foto: Netflix/X
Rowan Atkinson - 1 Foto: Netflix/X
"O moj Bože, tako sam sretan", "Legendarni Mr. Bean se vratio", "Moje djedtinjstvo, svaka uloga koju utjelovljuje je čisto zlato", pisali su.
Serija je nastala u suradnji s Willom Daviesom, scenaristom prethodne sezone, a režira je David Kerr. Premijera je zakazana za 11. prosinca.
