Obožavatelji u transu nakon trailera nove serije legendarnog Mr. Beana!

Rowan Atkinson vraća se u nastavku hit serije "Man Vs Bee" s novom komedijom "Man Vs Baby", koja na Netflix stiže 11. prosinca i već sada izaziva oduševljenje među fanovima.

Obožavatelji Rowana Atkinsona, legendarnog glumca poznatog po ulozi Mr. Beana, imaju razloga za slavlje.

Naime, Netflix je upravo objavio prvi trailer za njegov novi projekt "Man Vs Baby" i potvrdio datum premijere.

Nova četverodijelna humoristična serija nastavak je popularne "Man Vs Bee", koja je osvojila publiku 2022. godine. U novoj priči Atkinson se vraća kao simpatični nespretnjak Trevor Bingley, koji nakon posla kućnog čuvara radi kao domar u školi, no stvari opet izmiču kontroli.

Radnja kreće na posljednji dan polugodišta, kada nitko ne dođe po bebu koja glumi malog Isusa u božićnoj predstavi. Trevor tada mora istovremeno paziti na luksuzni penthouse i bebu. Trailer prikazuje niz urnebesnih situacija u kojima se Trevor pokušava nositi s nepredvidivim djetetom, dok ga istovremeno prati policija zbog nestalog mališana.

Netflix najavljuje seriju pitanjem: "Hoće li Trevor uspjeti dočekati miran Božić o kojem je sanjao ili će se sve pretvoriti u kaos?"

Fanovi su oduševljeni povratkom omiljenog komičara.

"O moj Bože, tako sam sretan", "Legendarni Mr. Bean se vratio", "Moje djedtinjstvo, svaka uloga koju utjelovljuje je čisto zlato", pisali su.

Serija je nastala u suradnji s Willom Daviesom, scenaristom prethodne sezone, a režira je David Kerr. Premijera je zakazana za 11. prosinca.

