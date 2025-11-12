P. Diddy više ne izgleda ovako! Snimka iz zatvora otkriva veliku promjenu

Zatvor Fort Dix objavio je zatvorsku fotografiju svog novog štićenika Seana Combsa, poznatijeg i kao P. Diddyja.

Osramoćeni reper i glazbeni mogul Sean P. Diddy Combs u listopadu je osuđen na 50 mjeseci zatvora zatvora zbog organizacije transporta u svrhu prostitucije. Iako nije osuđen za najtežu optužbu, onu za zavjeru za organizirani kriminal, sudac mu je dao najviše što je mogao nakon što je sve podsjetio na teška premlaćivanja Cassie Venture i nepoznate žene broj dva.

56-godišnji Combs kaznu će služiti u zatvoru Fort Dix u New Jerseyju, a kao i svi američki zaposlenici, i on je morao pozirati za zatvorsku fotografiju, na kojoj izgleda neprepoznatljivo.

Na slici koju je objavio CBS News, Combs ima prosijedu kosu i neurednu bradu, a za potrebe fotografiranja bio je odjeven u bordo zatvorski pulover.

Njegov izgled u potpunosti odudara od onog iz razdoblja slave, kada je bio poznat po dizajnerskim odijelima, tamnoj kosi i uvijek prisutnim sunčanim naočalama. Istodobno, ovo nije prvi puta kako se spominje njegova kosa. Tijekom racije, u njegovoj kući u Miamiju otkrivene su velike količine crne boje za kosu za muškarce, što znači kako se Combs bojao dulje vrijeme.

Njegovi odvjetnici i obitelj tjednima pokušavaju uvjeriti javnost kako je Combs "drugačiji nego što je bio ranije", te je "posvećen trijeznosti, ozdravljenju i želji da bude primjer drugima". U zatvoru je dobio posao pomoćnika kapelana, jedno od poželjnijih zaduženja, i uključen je u program odvikavanja od droga, što mu može skratiti kaznu za godinu dana.

Prema izvješćima, čak je pokrenuo vlastitu radionicu poduzetništva u kojoj druge zatvorenike uči kako pokrenuti posao i pronaći smisao u životu, počeo je čitati Bibliju te je pokrenuo program "Free Game with Diddy", u kojem pomaže zatvorenicima da nauče poslovne vještine, steknu samopouzdanje i pripreme se za život nakon odsluženja kazne.

Unatoč nastojanjima da promijeni svoj život, Diddy se već suočio s problemima. Nekoliko dana nakon premještaja u Fort Dix, prekršio je pravila zatvora kada je obavio trostruki telefonski poziv, što je strogo zabranjeno. Takve konferencijske veze u zatvoru nisu dopuštene jer se koriste za sprječavanje kriminalnih dogovora, trgovine drogom ili zastrašivanja svjedoka, no Combs tvrdi kako je razgovarao sa svojim odvjetnikom. Osim toga, pojavile su se glasine da je u zatvoru prekršio trijeznost pijući fermentiranu mješavinu Fantinog soka, šećera i jabuka, što je ponovno demantirao.

Ukoliko se bude dobro ponašao, Combs bi trebao izaći iz zatvora za manje od tri godine jer je u izdržavanje kazne uključen i pritvor u kojem je bio od prošle jeseni.

Bilježi se i incident s nožem, o čemu više pročitajte OVDJE.

Tko su njegovi pomagači, pročitajte OVDJE.

