Misteriozno nestale fotke Harryja i Meghan sa zabave Kardashiana: "Licemjeri, vidjeli smo vas"

Kim Kardashian iz nepoznatog razloga je izbrisala fotografije princa Harryja i Meghan Markle iz fotogalerije rođendana svoje majke Kris Jenner.

Fotografije princa Harryja i Meghan Markle snimljene na rođendanskoj zabavi Kris Jenner povodom njezina 70. rođendana misteriozno su nestale s profila Kim Kardashian na Instagramu.

Iako je bivši kraljevski par tijekom vikenda veselo pozirao ispred luksuznog imanja, zbunjeni obožavatelji na Redditu počeli su se pitati zašto su fotografije iz unutrašnjosti zabave iznenada nestale. Među obrisanim snimkama bila je i ona na kojoj se starleta i bivša glumica zajedno smiješe u kameru, dok se vojvoda od Sussexa vidi u pozadini kako razgovara s nekim od uzvanika.

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Na drugoj fotografiji, snimljenoj iza Kris Jenner, Meghan joj nježno polaže ruku na rame, dok Harry u pozadini pravi smiješno lice. Još jedna nestala fotografija prikazivala je Meghan kako se priprema zagrliti šefa Netflixa, Reeda Hastingsa.

#MeghanMarkle and the Kardashians. Mission accomplished. However-Kim’s body language is EVERYTHING, Harry looks a fool, Markle is doing her weird butt tucked in wide legged stance thing with a glass of booze in hand (DUH) and manhandling a Jenner. What a success. #HarryandMeghan… pic.twitter.com/ihiAhWQo1B — Princess CarParkle 👑 (@unreMARKLEble) November 11, 2025

Ovo je zbunilo mnoge korisnike Reddita.

"Zašto bi obrisali njihovu fotografiju? Vidjeli smo ih na zabavi", "Internet pamti", "Pomalo neugodno – prihvatiti poziv, ali ne željeti da se tvoje slike povezuju s prisustvom (posebno kad paparazzi već imaju snimke ulaska i izlaska)", "Smiješno je što pripadate svjetskoj eliti, a ili se sramite svojih gostiju, ili se oni srame vas kao domaćina. U svakom slučaju — to govori mnogo više nego što mislite", "Ovo je pomalo jadno. Svi znamo da su bili tamo, teško da ih je itko prisilio da dođu", "Koliko moraš biti naivan da pomisliš kako možeš biti u blizini Kardashian, a da ne završiš na kameri? Nema apsolutno šanse da bi Kim sama obrisala fotografiju osim ako nije bila prisiljena. Time bi potpuno izgubila smisao njihova pojavljivanja na zabavi", "Ako su se zbilja sramili, nisu trebali ići", "Sada će se suočiti sa Streisand efektom", "Prekasno, vidjeli smo ih tamo, licemjerne kakvi jesu.

Ako nisu htjeli da ih itko vidi, onda nisu trebali ni doći", stoji među mnogim komentarima.

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 8 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Iako je Daily Mail zatražio komentar predstavnica obitelji Kardashian i Jenner, do trenutka objave vijest odgovor nije stigao.

Ekskluzivni događaj povodom 70. rođendana Kris Jenner održan je u vili Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez u Beverly Hillsu, vrijednoj 165 milijuna dolara. Harry je, prema fotografijama, imao ozbiljan izraz lica dok je ulazio na zabavu, dok je Meghan, držeći ga za ruku, blistala osmijehom od uha do uha. Osim odbjeglog para, među uzvanicima su se našli i Beyoncé, Adele, Paris Hilton, Oprah Winfrey, Snoop Dogg i Gayle King, svi u raskošnim izdanjima prikladnim za holivudski glamur.

Zbog njezinog rođendana intervenirala je i policija, o čemu više pročitajte OVDJE.

