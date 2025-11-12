Skandal na Miss Universe tjedan dana prije finala! Uhićen je direktor izbora

Uhićen je direktor Miss Universe Meksika Jorge Figueroa, a tužio ga je Nawat Itsaragrisil, lokalni direktor Miss Universe Tajlanda.

Atmosfera u Tajlandu ostaje napeta kako se izbor za Miss Universe 2025. približava svom završnom dijelu.

Nakon incidenta u kojem je Nawat Itsaragrisil, lokalni direktor Miss Universe Tajlanda, javno napao meksičku natjecateljicu Fátimu Bosch, napetosti između dviju nacionalnih franšiza i dalje rastu. Lokalni mediji sada izvještavaju da je Jorge Figueroa, direktor Miss Universe Meksika, uhićen nakon što je Nawat podnio prijavu lokalnim vlastima, prenosi Hola.

Jorge Figueroa i Miss Universe Meksika - 1 Foto: Instagram

Prema izvješćima tajlandskih medija, Itsaragrisil je poduzeo pravne korake kako bi razotkrio tvrtku uključenu u komercijalne ugovore s Miss Universeom. Policija je reagirala na njegovu prijavu uhitivši nekoliko osoba, među kojima i Figuerou. Glavni problem proizlazi iz strogih tajlandskih zakona protiv kockanja, dok je jedan od ovogodišnjih sponzora izbora navodno internetski kasino.

Nekoliko dana ranije Jorge je u intervjuu za emisiju De Primera Mano već priznao da ima nesuglasice s Nawatom.

''Problem je zapravo s Miss Universe Tajland, s upravom, izravno s gospodinom Nawatom. Imamo i kulturne i profesionalne razlike. Vjerujem da načelo kojim se trebamo voditi uvijek treba biti poštovanje. On ga sigurno nema, ne zna što je poštovanje i nije pokazao poštovanje prema pokretu koji Fátima Bosch predstavlja. Ne dijelimo iste vrijednosti i tu su razlike počele. Ali najvažnije nam je što osjećamo podršku glavne organizacije Miss Universe.''

U tom trenutku nije spominjao nikakav pravni sukob, ali je otkrio da je napustio hotel u kojem je boravio. Ta se izjava podudara s onim što je tajlandski poduzetnik rekao Fátimi tijekom kontroverznog incidenta na pozornici, kada je tvrdio da je policija uklonila iz zemlje njezina nacionalnog direktora.

Sukob između dvojice direktora postao je toliko ozbiljan da je vjerojatno izazvao prošlotjedni neugodan javni sukob između Fátime i Nawata. Incident je kasnije potvrdila glumica i bivša direktorica Miss Universe Meksika Martha Cristiana, koja je također komentirala uhićenje Georgea i nekoliko vizažista.

''Tako je'', rekla je kada ju je novinar Miguel Masjuan upitao o navodnom uhićenju njezina nasljednika.

Nawat Itsaragrisil - 2 Foto: YouTube Screenshot

U intervjuu je glumica podijelila da je tijekom svog mandata u organizaciji svjedočila brojnim nepravilnostima povezanima s Figueroom, što ju je na kraju navelo da podnese ostavku.

''Shvatila sam da to neće funkcionirati. Bilo je previše sukoba. Postojao je jedan čovjek kojeg sam tada zvala 'trula jabuka'. Stvarao je probleme mnogim mladim ženama koje su željele biti dio projekta, a nisu bile dobro tretirane – nisu ih poštovali. Taj čovjek je Jorge Figueroa'', izjavila je.

Skandal na Miss Universe - 5 Foto: TikTok

Do sada ni organizacija Miss Universe ni meksička franšiza nisu objavile službeno priopćenje o uhićenju. Lokalni izvori navode da su Figueroa i uhićeni vizažisti u međuvremenu pušteni.

Ipak, napetosti između organizacija ostaju visoke samo nekoliko dana prije završne ceremonije na kojoj će biti okrunjena nasljednica Victorije Kjær Theilvig.

Skandal na Miss Universe - 1 Foto: TikTok

Nawat Itsaragrisil - 1 Foto: YouTube Screenshot

Podsjetimo, nakon skandala s misicom Nawat se javno ispričao. Što je rekao, pogledajte OVDJE.

Više o Lauri Gnjatović, koja na izboru predstavlja Hrvatsku, pročitajte OVDJE.

