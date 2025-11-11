Simona Mijoković prvi put o najmračnijoj strani njezina života i prinovi u obitelji

Ovisnost, bulimija, pobačaji, svijet slave i prostitucije - o svemu tome, ali i drugim teškim temama Simona Mijoković, nekad Gotovac, progovorila je u svojoj knjizi. Opisala je potresne priče iz svoje prošlosti, ali i put preobraćenja. Kako je nastajala ova knjiga, našoj su Juliji Bačić Barać ispričali Simona, ali i njezin suprug Stanislav.

Nakon molitve, razgovor. I to o knjizi koju je napisala Simona Mijoković, a jučer ju je predstavila u Zagrebu. Na dvjestotinjak stranica otvorila je dušu o najtežim trenucima iz svoje burne prošlosti.

''Srce je ušlo u dubinu onog što sve jedna mlada djevojka može proživjeti u svijetu nemorala, droge i svega onog što ovaj svijet donosi.''

''U svemu sam tražila ljubav, u izlascima, u muškarcima u lažnim bogovima, lažnim idolima, u situacijama, u svemu, tražila sam nekog tko me može spasiti i konačno sam ga pronašla u Isusu Kristu.''

"Kako sam tražila ljubav" - nazvala je životnu priču u kojoj je, među ostalim, otvoreno progovorila o svojim iskustvima s drogom, maloljetničkom prostitucijom, ali i pobačajima.

''Kada sam učinila pobačaj bila sam jako mlada, tek sam završila srednju školu i to nije bila moja želja nego želja partnera s kojim sam bila, učinila sam to, nisam bila svjesna tog čina

I to nije bio njezin jedini pobačaj, zato ja danas ponosna na to što se njezina najstariji kći Gabrijela vrlo mlada odlučila za majčinstvo.

''Gabrijela koja je otišla od nas, koja je ušla u jednu zajednicu koja nije bila po mom izboru, ali opet iako mlada, ona se otvorila u životu, ona je rekla da životu s 18 godina, nije abortirala, rodila je i stvorila je svoju obitelj.''

Simona je tako postala baka, a njezin bivši suprug Ante djed.

''S Antom se čujem. Molim se za njega, Ante me doveo na Tabor, i to nikad neću zaboraviti.''

A nikad neće zaboraviti još jedan trenutak o kojem piše u knjizi - kad je umjesto muškarca s kojim se viđala, na dogovoreni susret, došla njegova supruga.

''Mislila sam da ću se naći s njim, ali ona je bila na tom mjestu, bila sam iznenađene, prestravljena što je sad to, bojala sam se, ona mi je rekla ne boj se, nisi jedina, nisi zadnja, ti si samo jedno izgubljeno janje koje je zalutalo u naš brak i ja ti želim da nađeš živog Boga, to je žena koja je bila izuzetne vjere.''

Neki potresni detalji iz njezine mladosti bili su novost i za Simonina brata, koji ju je došao podržati na predstavljanju knjige, baš kao i Alka Vuica, koja joj je napisala hit "Lova".

''Ona je to uvijek držala u sebi i nikad nije govorila o tome'', rekao je njezin brat.

''Krivo društvo, malo je tu i Ante kriv koji ju je uvukao u sve to, možda da je imala drugačijeg muža bi sve bilo drugačije, ali ono što je najbitnije je da je našla svoj mir, znači nikad nije kasno.'', rekla je Alka.

Simona je danas žena izuzetne vjere, a o tome svjedoči i fra Petar Vrabec, egzorcist iz Slovenije, koji joj je na njezinu, kako kaže, putu izlječenja, pomogao.

"Reakcije us bile jake, čak ei pala u više navrata trebalo ju je malo držati jer znate Sotona ne ispušta ljude koji su bili njegovi, ali ona je bila toliko odlučna", rekao je fra Petar.

Odlučna je bila i kad je pisanje knjige u pitanju, a tu je imala potporu supruga Stanislava.

"Mislim da tako nitko nije napisao knjigu kao što je ona. Obično ljudi uzmu laptop i pišu na njemu ili pisaću mašinu, a ona je pisala na telefonu i ljudi se stvarno čude je li ona to stvarno napisala. Je, od riječi do riječi", otkrio je Stanislav.

Simona i Stanislav u braku su devet godina.

"Ženidba to je jedan poziv to je obaveza, cilj svakog čovjeka i žene, ali to nije lako, ničiji brak nije savršen tu su borbe, ali s Bogom se može sve uspjeti", dodao je Stanislav.

Pogotovo ako hijerarhija izgleda ovako:

"Bog, onda suprug, onda dječica i sve ostalo, otac je glava obitelj, svećenik obitelji, a majka moliteljica, ona koja kuha. Otac je i lovac, probavljuje hranu", smatra Simona.

Simona i Stanislav dobili su četvero djece, otvoreni su prema životu i dalje, a ona na čednost danas pazi i kod odijevanja.

"Neki tvrde da nije bitno kako si odjeven, da Bog prima svakog, ali je, bitno je. Ja sam u Tabor došla u kožnim tajicama pa me Bog prihvatio, ali kad spoznamo živog Boga itekako trebamo misliti", poručila je Simona.

Simona ovom knjigom svjedoči: Ma koliko nisko pali, niste bespovratno izgubljeni.

"14 godina što sam čista od droge, od nemorala, 10 godina što sam čista od cigareta i 14 godina od bulimije, astme, čovjeku je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće"

Ona je pravi primjer snage vjere. Bog je u njezinu životu bio ono svjetlo na kraju tunela za kojim je dugo tragala.

