Preminula glumačka legenda koju pamtimo po kultnoj ulozi iz 80-ih godina

Sally Kirkland, dobitnica Zlatnog globusa i nominirana za Oscara, preminula je u 85. godini nakon borbe s demencijom i ozljeda zadobivenih pri padu.

Sally Kirkland, dobitnica Zlatnog globusa i nominirana za Oscara, preminula je u 85. godini, potvrdio je njezin predstavnik Michael Greene.

Vijest o smrti stigla je nekoliko dana nakon što je glumica primljena na palijativnu skrb u bolnici u Palm Springsu, gdje je izgubila dugotrajnu bitku s demencijom, pogoršanu nedavnim padom u kupaonici.

Sally Kirkland - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako bi najveća reality zvijezda danas izgledala bez ijedne operacije?

Rođena u New Yorku kao kći modne urednice Voguea i trgovca metalima, Sally je glumačku vještinu razvijala na Američkoj akademiji dramskih umjetnosti. Pozornost je privukla 1960-ih kao Warholova muza, a povijest je ispisala 1968. kada je postala prva glumica koja se potpuno naga pojavila na off-Broadway pozornici.

Sally Kirkland - 8 Foto: Profimedia

Sally Kirkland - 5 Foto: Profimedia

Najveći profesionalni uspjeh ostvarila je 1987. zahvaljujući glavnoj ulozi u filmu "Anna", koja joj je donijela Zlatni globus i nominaciju za Oscara. Iza sebe ostavlja impresivnu karijeru s više od 200 filmskih i televizijskih uloga, među kojima se ističu JFK, Svemogući Bruce i Charliejevi anđeli.

Sally Kirkland - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Žanamari na meti prevaranata, pogledajte šokantnu situaciju koju je objavila!

Galerija 3 3 3 3 3

Osim u glumi, djelovala je i kao svećenica i instruktorica joge te bila mentorica brojnim zvijezdama, uključujući Barbaru Streisand, Sandru Bullock i Lizu Minelli. Kirkland je bila dvaput udana, a oba braka završila su razvodom.

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Poznate singl Hrvatice otkrile da žive punim plućima: ''Sretna sam žena, zar to nije očigledno?''

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Zanimljivosti Znate li kako je nastao Severinin hit s kojim je otvorila koncerte u Areni?

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako bi najveća reality zvijezda danas izgledala bez ijedne operacije?