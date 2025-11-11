Poznate singl Hrvatice otkrile da žive punim plućima: ''Sretna sam žena, zar to nije očigledno?''

Ako ste slobodni poput ptice i uživate u solo statusu, dragi naši, danas je vaš dan. Sretan vam Dan samaca! O svojem statusu singl sretne žene, govore Nina Badrić, Nives Celzijus i Mila Elegović. A stručnjakinja za partnerske odnose otkrila nam je prednosti samačkog života. Detalje možete saznati u prilogu Davora Garića za IN magazin.

Danas je 11.11., jedinica k'o u priči, pa ne čudi da je ovaj dan proglašen danom samaca.



''Često čujem rasprave o tome što je bolje - da li biti solo ili u vezi? Poljupci, porukice, držanje za ruke, naravno da je to divno, ali isto tako je čarobno kad se sam probudiš, napraviš kavu po svom ukusu i uživaš u miru svog jutra.'', govori Petra Pinjuh, stručnjakinja za partnerske odnose i intimu.



''Ja dugo već soliram, ja sam od onih žena koja zna biti sama, kojoj samoća nije uteg nego kao dar'', govori Nina Badrić.



''Ono što primjećujem kod žena srednjih godina jest da izgledaju sjajno, nasmijane su, energične su i one mi kažu: ''Petra, napokon dišem!'', nema više stresa, nema objašnjavanja, nema ''Gdje si bila?'', zašto nešto nije sređeno, kad si sama, koristiš vrijeme za sebe! Čitaš, putuješ, ideš na masaže, sanjaš, plešeš po dnevnom boravku, tijelo to osjeti - manje stresa, a više hormona sreće i hop, zdravlje cvjeta. Nije stvar u tome jesi li u vezi ili nisi u vezi, nego kakvu energiju živiš'', dodaje Pinjuh.



Singl i sretna je i Nives Celzijus. Muškarac koji bi se nastanio u njezinu srcu kao da ne postoji.



''Moje srce je toliko oduzeto da ne znam hoće li ikada više biti zauzeto. Ali ja već dvije godine nisam vidjela dobrog frajera, dvije godine! Ali stvarno, krećem se posvuda, evo sad sam bila u Dubaiju - ništa, evo odem malo do Istre pa ništa. Idem u Njemačku pa ćemo vidjet šta će se tamo dogodit, prošli put isto ništa. Ne znam, vjerojatno je u meni problem!'', priča Nives.

''Mnogi se boje samoće, misle da je to nešto strašno, ali to zapravo može biti najbolje razdoblje kad učiš tko si ti u biti. To nije praznina, to je prostor u kojem napokon čuješ sebe. Dok je osoba solo, to je savršena prilika postati najbolje verzija sebe'', govori Pinjuh.''Raznježenu ćeš me vidjeti doma u četiri zida, ali na van sam uvijek jaka, čvrsta, stamena kamena, ali nije to tako. U svakom slučaju teško je, bilo bi lakše da sam našla nekog partnera koji bi me pratio i kojeg bi ja pratila'', kaže Alka Vuica.''To mora biti partner. Netko tko mene zaista voli ovakvu kakva zaista jesam iznutra, netko tko ne voli onu Ninu sa scene, nego poštuje to što ona radi, a voli tog čovjeka kakva ja jesam, tko me neće mijenjat. Kako moj prijatelj kaže ''Joj, daj molim te, čitala si previše romana, to ne postoji!''... Ali ja vjerujem da to postoji'', govori Nina.Oni koji su solo, još k tome i bez djece, čini se, imaju više vremena za karijeru i dodatne aktivnosti, no stručnjaci tvrde, važno je s kakvim si ljudima okružen.''Osobno smatram da nije stvar u vremenu, nego u vibri. Netko u braku može letjeti kroz karijeru lako jer ima podršku i mir, a netko opet solo tko nema nikoga, može blistati jer ga nitko ne vuče dolje, ne sputava. A bitno je da mi sami znamo što nas puni i da ne dopuštamo da nam netko prazni baterije u nedogled'', govori Pinjuh.''Ah, moj ljubavni život, baš se ogledam i gledam di je! Hahahaha... Hoće li doći?! Šalim se. Ljubavni život nije samo muškarac, ljubavni život je i kad si sam, ljubavni život su ti prijatelji, situacije, predstave...'', govori Mila Elegović.''Biraj sebe svaki dan, njeguj tijelo, dušu, odnose i razmišljaj o svojim osjećajima, budi ih svjestan. Pleši, čitaj, smij se, putuj, diši punim plućima, radi ono što voliš i što te čini sretnim jer kad smo u miru sami sa sobom, veza je dar, a isto tako samoća postaje zadovoljstvo'', poručuje Petra Pinjuh.''Uvijek sam mislila da ću naći dušu svoje duše, kako je govorila moja mama, ali eto nije mi uspjelo'', priznaje Alka Vuica.''Meni je život prekrasan i ja sam, kako Seve kaže, sretna žena zar to nije očigledno'', zaključila je Nina Badrić.U vezi ili solo, sreća se nalazi u nama pa se potrudite da izađe na vidjelo.

Galerija 0 0 0 0 0

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Zanimljivosti Znate li kako je nastao Severinin hit s kojim je otvorila koncerte u Areni?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prorezi do besvijesti! Najpoznatija milijarderka riskirala svaki pokret u odvažnoj haljini