Prorezi do besvijesti! Najpoznatija milijarderka riskirala svaki pokret u odvažnoj haljini

Kylie Jenner zapalila je Instagram provokativnim fotografijama u bijeloj haljini s ekstremnim prorezima, a obožavatelji su oduševljeni.

Kylie Jenner ponovno je uspjela izazvati pravu buru na društvenim mrežama, a ovoga puta povod su nove fotografije koje je objavila na svom Instagram profilu.

Galerija 25 25 25 25 25

Upečatljivo bijelo izdanje s dubokim bočnim prorezima jedva prekriva sve što bi trebalo ostati skriveno, a slavna milijarderka i reality zvijezda pozira ispred bujne zelene pozadine.

Kylie Jenner - 3 Foto: Kylie Jenner/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Miss Srbije našla se usred skandala, prijetili joj objavom eksplicitnih snimki

S minimalno nakita i bez ikakvih nepotrebnih dodataka, Kylie je još jednom pokazala da zna kako privući pažnju,i to bez riječi. Njezini pratitelji odmah su zatrpali objavu komentarima, pohvalama, ali i ponekim podignutim obrvama.

Kylie Jenner - 1 Foto: Kylie Jenner/Instagram

"O moj Bože", "Koja ljepota", "Predivna haljina", "Boginja", samo su neki od komentara.

Pogledaji ovo Celebrity Odlične vijesti za Prijine fanove! Ulaznice za koncert u Zagrebu opet su u prodaji

Kylie Jenner - 5 Foto: Instagram

Kylie Jenner - 6 Foto: Instagram

Kylie Jenner - 6 Foto: Instagram

Nedavno se šuškalo da je Kylie uplovila u Hrvatsku svojom jahtom, a više detalja pogledajte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Kako bi najveća reality zvijezda danas izgledala bez ijedne operacije?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Mate Bulić s ponosom podijelio obiteljski trenutak: "Kad se baka i dida srede za izlazak"

Pogledaji ovo Celebrity Mate Bulić s ponosom podijelio obiteljski trenutak: "Kad se baka i dida srede za izlazak"