Prorezi do besvijesti! Najpoznatija milijarderka riskirala svaki pokret u odvažnoj haljini

Kylie Jenner zapalila je Instagram provokativnim fotografijama u bijeloj haljini s ekstremnim prorezima, a obožavatelji su oduševljeni.
Kylie Jenner ponovno je uspjela izazvati pravu buru na društvenim mrežama, a ovoga puta povod su nove fotografije koje je objavila na svom Instagram profilu.
Upečatljivo bijelo izdanje s dubokim bočnim prorezima jedva prekriva sve što bi trebalo ostati skriveno, a slavna milijarderka i reality zvijezda pozira ispred bujne zelene pozadine.
Kylie Jenner - 3 Foto: Kylie Jenner/Instagram
S minimalno nakita i bez ikakvih nepotrebnih dodataka, Kylie je još jednom pokazala da zna kako privući pažnju,i to bez riječi. Njezini pratitelji odmah su zatrpali objavu komentarima, pohvalama, ali i ponekim podignutim obrvama.
Kylie Jenner - 1 Foto: Kylie Jenner/Instagram
"O moj Bože", "Koja ljepota", "Predivna haljina", "Boginja", samo su neki od komentara.
Kylie Jenner - 5 Foto: Instagram
Kylie Jenner - 6 Foto: Instagram
Kylie Jenner - 6 Foto: Instagram
Nedavno se šuškalo da je Kylie uplovila u Hrvatsku svojom jahtom, a više detalja pogledajte OVDJE.
