Odlične vijesti za Prijine fanove! Ulaznice za koncert u Zagrebu opet su u prodaji

Zbog ogromne navale prodaja karata za koncert Aleksandre Prijović bila je otežana, a sada su ponovno dostupne.

Dobre vijesti za sve obožavatelje Aleksandre Prijović - ulaznice za njezin zagrebački koncert ponovno su u prodaji!

Zbog ogromnog interesa publike došlo je do otežane kupnje, no prodaja za dnevni spektakl regionalne zvijezde, koji će se održati 31. prosinca u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, sada se nastavlja.

Aleksandra Prijović Foto: Marko Lukunic/Pixsell

"Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i energiji ljubavi koja ruši granice", poručuju iz Upad tima.

Prijović je otkrila je da se iznimno raduje ponovnom druženju s publikom u Zagrebu, gradu u kojem je oborila rekord Arene sa šest rasprodanih koncerata.

"Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno", poručila je putem Extra FM-a.

Aleksandra Prijović - 7 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Idete li na koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu?

Ako uspijem kupiti kartu

Ne, nisam fan Da, karta je kupljena

Ako uspijem kupiti kartu

Ne, nisam fan Ukupno glasova:

Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje "Od istoka do zapada", tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta.

Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 17 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

"Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove", otkrila je Prijović.

Aleksandra Prijović - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

