Sprema se vjenčanje godine! Ronaldo napokon otkrio kada će odvesti Georginu pred oltar

Cristiano Ronaldo gostovao je kod Piersa Morgana u prvom velikom intervjuu otkako je kritizirao bivši klub Manchester United koji mu je potom otkazao ugovor. Kod kontroverznog voditelja dotaknuo se mnogih tema, ali i one najvažnije - svog vjenčanja s Georginom Rodríguez.

Nakon devet godina veze, petoro djece i bezbroj glasina, nogometna legenda odlučila je otkriti kako je izgledala prosidba, što ga je godinama sprječavalo i kada će se održati veliko vjenčanje. Kako je sam priznao, do prosidbe je došlo bez mnogo razmišljanja.

Cristiano Ronaldo - 2 Foto: Profimedia

Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Profimedia

"Uvijek kažem da se dobre stvari događaju u pravo vrijeme. Ponekad ti treba vremena da shvatiš da ne trebaš žuriti i ponavljati pogreške. Nisam želio srljati u nešto toliko važno", objasnio je Ronaldo dodavši kako je prosidba bila spontana i iskrena. "Dobre stvari događaju se prirodno. Nogomet, život, prilike, brak… sve dođe kad treba."

Ispričao je kako je Georgina uvijek sanjala prsten s dragim kamenjem, a zaprosio ju je usred noći, dok su njihova djeca spavala: "Dok sam Georgini davao prsten, naše su kćeri ušle i pitale: "Tata, daješ li mami prsten i prosiš je?" Tada sam shvatio — da, to je bio pravi trenutak".

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Nogometaš, koji danas igra za Al-Nassr F.C. u Saudijskoj Arabiji, osvrnuo se na godine ljubavi, izazova i obiteljskih trenutaka koji su ih doveli do ovog trenutka: "Oženit ću je jer vjerujem da je sada pravo vrijeme. Ne samo zato što je majka moje djece, nego zato što je osoba koju najviše volim. Ona je ljubav mog života."

Svadba godine održat će se u rujnu 2026., nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a kako je sam poručio - nada se da će na svadbu doći s trofejem prvaka.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 2 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez (Foto: Getty) Foto: Getty

Par zajedno ima dvije kćeri, a Ronaldo još izvan njihove veze ima troje djece. Zajedno su od 2016., nakon što su se upoznali u Guccijevom dućanu gdje je Georgina radila.

U istom intervjuu je otkrio i zašto nije došao na sprovod kolege iz reprezentacije Dioga Jote. Više pročitajte na Gol.hr-u (OVDJE).

