Tko je naša bivša ministrica koja je završila u zatvoru? Udala se sa samo 20 godina

Gabrijela Žalac svog je supruga upoznala u srednjoškolskim danima, a prije političke karijere glumila je u vrlo popularnom spotu.

Bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac u ponedjeljak navečer, malo prije 22 sata, javila se u Remetinec radi odsluženja kazne.

Prije ulaska u kaznionicu mahnula je novinarima i uputila poljubac. Žalac je navikla na život pred kamerama, a sve je počelo kada se pojavila u jednom glazbenom spotu.

Gabrijela Žalac Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Gabrijela Žalac stigla u Remetinec Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Gabrijela Žalac stigla u Remetinec Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Početkom devedesetih godina glumila je u videu za pjesmu "Šumi, šumi javore", u kojem je pred kamere došla u narodnoj nošnji.

Gabrijela Žalac bila je i članica Folklornog ansambla Lisinski Vinkovci, u kojem je djelovala puno prije nego što je mogla naslutiti da će ostvariti političku karijeru.

U svijet politike ušla je nakon što je diplomirala ekonomiju. Njezin strelovit politički uspon započeo je ulaskom u HDZ 2007. godine.

Supruga Marija upoznala je još u srednjoškolskim danima. Pred oltar su stali kada je ona imala samo 20 godina, a iste godine rodila je i njihovo prvo dijete. Kasnije je rodila još dvoje djece, s 25 i 29 godina.

Bivša ministrica Gabrijela Žalac Foto: Goran Mehkek/Cropix

Inače, Županijski sud u Zagrebu u lipnju je sporazumno osudio bivšu ministricu na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova, kojem je bila na čelu. Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, s obzirom na to da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Gabrijela Žalac Foto: Goran Mehkek/Cropix

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om, koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila više od 9700 eura.

Gabrijela Žalac Foto: Goran Mehkek/Cropix

