Uz podršku bližnjih i poznatih! Simona Mijoković predstavila knjigu o svom turbulentnom životu

Simona Mijoković otvorila je dušu u autobiografiji o svom turbulentnom životu, a sada je knjigu predstavila javnosti.
U ponedjeljak navečer u dvorani "Vijenac" Nadbiskupskog pastoralnog instituta na zagrebačkom Kaptolu, Simona Mijoković predstavila je svoju autobiografiju pod naslovom "Kako sam tražila ljubav".
Za ovu posebnu večer Simona je odabrala elegantnu bijelu odjevnu kombinaciju, a oko vrata je nosila dugu krunicu – simbol svoje duhovne preobrazbe.
''Ova knjiga je napisana da se otvori srce i za dar obraćenja, prvo mene, a onda svake duše koja će je pročitati'', rekla je Simona između ostalog na predstavljanju knjige.
Podršku joj je među ostalima pružila i Alka Vuica, a poseban trenutak bio je prisustvo njezina supruga Stanislava Mijokovića, koji ju je pratio tijekom cijelog događaja.
Simona je tijekom večeri primila brojne darove, a najviše je bilo cvijeća – ruke su joj bile pune raskošnih buketa koje su joj darivali uzvanici dirnuti njezinom životnom pričom.
U svojoj autobiografiji detaljno je opisala kad je prvi put probala heroin. Više pročitajte OVDJE.
