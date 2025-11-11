Uz podršku bližnjih i poznatih! Simona Mijoković predstavila knjigu o svom turbulentnom životu

Simona Mijoković otvorila je dušu u autobiografiji o svom turbulentnom životu, a sada je knjigu predstavila javnosti.

U ponedjeljak navečer u dvorani "Vijenac" Nadbiskupskog pastoralnog instituta na zagrebačkom Kaptolu, Simona Mijoković predstavila je svoju autobiografiju pod naslovom "Kako sam tražila ljubav".

Za ovu posebnu večer Simona je odabrala elegantnu bijelu odjevnu kombinaciju, a oko vrata je nosila dugu krunicu – simbol svoje duhovne preobrazbe.

''Ova knjiga je napisana da se otvori srce i za dar obraćenja, prvo mene, a onda svake duše koja će je pročitati'', rekla je Simona između ostalog na predstavljanju knjige.

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 15 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 14 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 13 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 9 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podršku joj je među ostalima pružila i Alka Vuica, a poseban trenutak bio je prisustvo njezina supruga Stanislava Mijokovića, koji ju je pratio tijekom cijelog događaja.

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 3 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Simona Mijoković, Alka Vuica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Simona Mijoković, Alka Vuica Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Simona Mijoković, Stanislav Mijoković Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Simona Mijoković, Stanislav Mijoković Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Simona je tijekom večeri primila brojne darove, a najviše je bilo cvijeća – ruke su joj bile pune raskošnih buketa koje su joj darivali uzvanici dirnuti njezinom životnom pričom.

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 5 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 4 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 7 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 8 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U svojoj autobiografiji detaljno je opisala kad je prvi put probala heroin. Više pročitajte OVDJE.

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 2 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predstavljanje knjige Simone Mijoković - 6 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

