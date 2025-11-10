Romantika na najjače! Maja Šuput i Šime otkrili gdje uživaju u suncu i zagrljajima

Maja Šuput i Šime Elez otputovali su u Dubai, gdje uživaju u zajedničkom odmoru i pogledu na krajolik.

Pjevačica Maja Šuput i markantni Splićanin Šime Elez ovih dana uživaju na luksuznom odmoru koji bi svatko poželio. Prema svemu sudeći, par se trenutno nalazi u Dubaiju, gdje uživaju u pogledu na umjetni otok Palm Jumeirah i impresivnu panoramu grada.

Na seriji fotografija koje je Maja podijelila na društvenim mrežama, vidljivo je kako uživa u društvu zgodnog Šime, suncu, šampanjcu i spektakularnim zalascima sunca.

Maja Šuput i Šime Elez - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: Instagram

Pjevačica i ekonomist izgledaju opušteno i nasmijano dok poziraju u elegantnim, ljetnim kombinacijama koje su u savršenom skladu sa živopisnim luksuznim ambijentom.

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Instagram

Iako Maja i Šime ne skrivaju da su vrlo bliski, njihova povezanost posljednjih mjeseci i dalje izaziva zanimanje javnosti. Od snimanja spota za pjesmu "Nisam ja za male stvari" do luksuznih putovanja, ovaj dvojac postao je jedan od najkomentiranijih domaće scene.

Maja je već bila u Dubaiju ove godine, točnije krajem ožujka i početkom travnja, kada joj se pridružio i sin Bloom.

Nedavno su bili na jednoj reviji u Zadru. Više potražite OVDJE.

Kako je izgledala njihova zajednička večera, pogledajte OVDJE.

