Nevjerojatna navala čim je počela prodaja karata za Priju u Zagrebu: "Sigurna sam da će biti sjajno!"

Prodaja ulaznica za koncert Aleksandre Prijović na Zagrebačkom velesajmu izazvala je velik interes.

Točno u 17 sati počela je prodaja ulaznica za dugoočekivani koncert regionalne zvijezde Aleksandre Prijović, koja će zagrebačkoj publici prirediti poseban dnevni spektakl na Staru godinu, 31. prosinca, u 14 sati u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Kako se i očekivalo, mnoštvo fanova odmah je pohrlilo na upad.hr kako bi osiguralo svoje ulaznice za EXTRA kraj godine. Već u prvim trenucima prodaje sustav se srušio od velike navale obožavatelja.

"Prije nekoliko godina imala sam prvi dnevni party i tada mi je bilo toliko dobro. To je potpuno drugačiji doživljaj. Bila sam presretna kad smo dogovorili i takav koncert u Zagrebu, to mi je zaista veliko zadovoljstvo. Sigurna sam da će biti sjajno", poručila je Aleksandra putem Extra FM-a.

Galerija 25 25 25 25 25

Aleksandra Prijović Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages/Pixsell

Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Aleksandra Prijović Foto: Aleksandra Prijović/Instagram

Popularna pjevačica otkrila je da vrijedno radi na novoj glazbi.

"Pripremam novi album, radila sam u studiju i dok sam bila trudna. Već dugo ništa novo nije izašlo, a dogodine će biti tri godine od posljednjeg albuma, vrijeme je. Razmišljam i o novoj turneji, ali polako, nigdje ne žurim. Najvažnije mi je završiti album i snimiti spotove", ispričala je.

Pogledaji ovo Celebrity Filmska legenda viđena sa sinom kojeg se odrekao prije 20 godina, razlog je tužan

Uz hitove poput "Za nas kasno je", "Separe", "Ko si ti", "Psiho" i brojne druge, Prijović je postala rekorderka Arene Zagreb, u kojoj je održala šest rasprodanih koncerata, a nema sumnje da će i nadolazeći zagrebački koncert obilježiti ovu godinu.

Lepa Brena, Aleksandra Prijović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Aleksandra Prijović - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Aleksandrin veliki povratak uslijedio je nakon rekordno rasprodane turneje "Od istoka do zapada", tijekom koje je 2023. i 2024. godine održala čak 20 koncerta u Hrvatskoj, a ukupno više od 60 diljem regije i svijeta.

"Zajedno smo napravili lijepe i velike stvari, nikada ovo neću zaboraviti. Publika me voli koliko i ja volim njih. Kad trebam izaći na pozornicu, mislim da svi ljudi oko mene osjete moju želju i uzbuđenje da publici vratim koliko god mogu", rekla je omiljena zvijezda regije nakon šestog koncerta u Areni.

Pogledaji ovo Celebrity Zna se koga će Jelena Rozga uvesti u Novu godinu, evo gdje će pjevati za najluđu noć!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koliko znate o glazbeniku koji je ostavio neizbrisiv trag u našoj regiji?