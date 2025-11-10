Zna se koga će Jelena Rozga uvesti u Novu godinu, evo gdje će pjevati za najluđu noć!

Jelena Rozga predvodit će zvjezdanu postavu sarajevskog dočeka 2026. godine, za koji je izdvojeno 700 tisuća konvertibilnih maraka.

Jelena Rozga uvest će Sarajlije i brojne turiste u 2026. godinu na javnom dočeku koji će ovoga puta biti organiziran iza Sarajevo City Centra.

Vijest o nastupu jedne od naših najpoznatijih izvođačica objavio je portal Klix.ba, a ranije su iz gradske uprave i Turističke zajednice Kantona Sarajevo kazali kako su uz nju u opticaju bili i Hanka Paldum, Van Gogh, Petar Grašo i Letu Štuke. Za organizaciju dočeka Sarajevo i Turistička zajednica su izdvojili oko 700 tisuća konvertibilnih maraka, tj. gotovo 360 tisuća eura.

Galerija 25 25 25 25 25

Jelena Rozga - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Jelena Rozga - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Jelena Rozga Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jelena Rozga Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Filmska legenda viđena sa sinom kojeg se odrekao prije 20 godina, razlog je tužan

"Grad Sarajevo provodi aktivnosti neophodne za organizaciju javnog dočeka Nove 2026. godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Nakon okončanja zakonske procedure, javnost će biti informirana o izboru izvođača i programu centralnog dočeka Nove 2026. godine. U proračunu Grada Sarajeva za 2025. godinu planirana su sredstva za doček Nove godine u iznosu od 700.000,00 KM s PDV-om", naveli su iz Grada Sarajeva, u kojem će se organizirati i niz koncerata na početku 2026. godine.

Jelena Rozga - 6 Foto: David Jerkovic/Pixsell

Jelena Rozga Foto: In Magazin

Ante Rozga, Jelena Rozga, Nina Badrić - 2 Foto: Josko Ponos / CROPIX

Jelena Rozga Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Na Trgu Prve brigade policije, koji se nalazi preko puta Vijećnice, 1. siječnja nastupit će bend Letu štuke, 2. siječnja pjevat će Petar Grašo, a 3. siječnja rock sastav Van Gogh, a prema predsjedniku Turističke zajednice Kantona Sarajevo Harisa Fazlagića, ovi koncerti svrstati Sarajevo među top destinacije za novogodišnje praznike u regiji.

Za ulaz u 2025. godinu Sarajevo je za doček izdvojilo 800 tisuća KM-a, a glavna zvijezda dočeka je bila Severina, uz koju je novu godinu dočekalo 55 tisuća ljudi.

Jelena je nedavno bila u mnoštvu koje se okupilo na Zrinjevcu nakon smrti Halida Bešlića, o čemu više čitajte OVDJE.

Nedavno se morala oprostiti od voljenog psa, o čemu više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Naša prekrasna misica objasnila zašto se nije pojavila na važnom događaju

Pogledaji ovo Naslovnica Kao s naslovnice! Haljina s bombastičnim dekolteom raspametila fanove naše influencerice