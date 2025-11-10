Kao s naslovnice! Haljina s bombastičnim dekolteom raspametila fanove naše influencerice

Naša influencerica zasjala je u crvenoj haljini s odvažnim dekolteom, a fotografije s glamurozne večeri ubrzo su preplavile društvene mreže i oduševile pratitelje.

Hrvatska influencerica Meri Goldašić ponovno je pokazala zašto je jedno od najzapaženijih imena domaće scene – ovog puta pojavljivanjem u spektakularnoj crvenoj haljini, koja je malo koga ostavila ravnodušnim.

Meri je zablistala na glamuroznoj večeri u Beogradu, a za tu prigodu odabrala je usku, dekoltiranu haljinu crvene boje s upečatljivim cvjetnim detaljem na struku.

Elegantna kreacija istaknula je njezinu figuru, dok su viseće naušnice i diskretan make-up dodatno pojačali dojam ženstvene elegancije s daškom drame.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Pratitelji na Instagramu nisu ostali ravnodušni – komentari se samo nižu, a među njima dominiraju komplimenti na račun njezina izgleda i modnog izbora.

''Jako hot'',''Izgledaš kao milion dolara'', ''Kakva žena'', ''Bomba'', ''Ja sam ljubomorna'', ''Svaka čast'', ''Najzgodnija žena na svijetu'', ''Mačketina, nema što'', ''Ma nema dalje'', ''Ali dekolte'', dio je komentara s Instagrama.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Nedavno je otkrila kako stvarno izgleda dana influencera. O tome smo pisali OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 2 Foto: Meri Goldašić/Instagram

