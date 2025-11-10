Tabloidi se raspisali o ponašanju princa Harryja prema Meghan u posljednjem izlasku

Princ Harry i Meghan Markle ponovno su privukli pozornost javnosti svojim pojavljivanjem na glamuroznoj proslavi 70. rođendana Kris Jenner, na kojoj je, prema riječima stručnjakinje za govor tijela, Harry djelovao poput Meghanina osobnog tjelohranitelja.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa pridružili su se brojnim poznatim osobama s A-liste, uključujući Oprah Winfrey i Adele, kako bi proslavili 70. rođendan matrijarhinje Kardashian-Jenner obitelji na raskošnom slavlju održanom u Beverly Hillsu, u vili Jeffa Bezosa vrijednoj 165 milijuna dolara.

Princ Harry i Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Iako detalji sa zabave s temom Jamesa Bonda ostaju nepoznati, fotografi su snimili dolazak 300 uzvanika na glamurozni događaj.

Među njima je bio i ozbiljan princ Harry, koji se žurio ispred Meghan, koja ga je pratila s osmijehom od uha do uha.

Govoreći za Daily Mail, britanska stručnjakinja za govor tijela Judi James objasnila je da je Harry želio zaštititi svoju suprugu od paparazza, pristupajući situaciji ozbiljno.

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Stručnjakinja je rekla da je njihov ritual više u starinskom A-list stilu, s Harryjem koji izgleda ozbiljno i usredotočeno, vodeći Meghan poput osobnog tjelohranitelja.

''U zvjezdanom smislu, to odražava njezin povratak velikom ekranu kao glumice, dok on ovdje ponovno izgleda kao 'rezerva'".

''Harryjevo bezizražajno lice usmjerava pozornost na njegovu suprugu iako je njegov ritual sličan onomu Travisa Kelcea – ruka ispružena iza i dalje od torza sugerira mišićnu snagu dok čvrsto drži Meghaninu ruku, što izražava želju da je zaštiti dok prolaze pored novinara.''

''Postoji nekoliko razina A-liste ponašanja pri dolasku na događaj ili zabavu.''

Meghan drži pogled spušten, što podsjeća na Adeleinu naviku skrivanja lica, ''prevelika sam zvijezda da bih otvoreno pozirala kamerama ili se ponašala kao reality djevojke''.

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

''Takav ritual, sa spuštenim i djelomično skrivenim očima, sugerira sramežljivu nezainteresiranost za kamere i podrazumijeva da je medijski interes ogroman, a ne da ga ona traži. Ali Meghan istovremeno pokazuje osmijeh potpunog oduševljenja. Obrazi su joj zaobljeni, a kutovi usana podignuti visoko, stvarajući simetričan oblik. Takav osmijeh je priznanje obožavateljima i kamerama, ali bez pretjeranog poziranja ili pokazivanja.''

Princ Harry i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 7 Foto: Profimedia

Podsjetimo, ovih dana Meghan je najavila veliki povratak na filmsko platno. Gdje ćemo je gledati, saznajte OVDJE.

