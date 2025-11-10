Stela Rade ovom je objavom sve iznenadila: ''Nismo tipični mladenci...''

Stela Rade, svojim upečatljivim izgledom koji podsjeća na Amy Winehouse u couture izdanju – kratka kosa, izražajan eyeliner, biseri, tetovaže i elegancija s rubom – predstavila je novu pjesmu ''Da srce odmorim'', emotivnu pop-baladu koja donosi toplinu, ranjivost i blizinu.

Stela Rade objavila je svoju novu pjesmu ''Da srce odmorim''.

Pjesmu potpisuju Ammar Hadžimujić (tekst) i Dino Mangafić (glazba), autorski dvojac iz Sarajeva. Ona je napisana još prije petnaest godina na engleskom jeziku, no Stela je u njoj prepoznala nešto svoje:

''Kad sam je čula prvi put, zaustavila me. Znala sam da želim da diše na našem jeziku, mekše i bliže. Ovo je pjesma koja poziva na povjerenje i nježnost'', izjavila je Stela Rade.

U spotu u režiji Velimira Crljića Stela se pojavljuje kao mladenka, ali ne kao klasična mlada iz kataloga. Ona i njezin partner odudaraju od stereotipa: tetovaže, kontrast stilova, emotivna intimnost i estetika koja spaja glamur i punk senzibilitet. Nema svatova. Nema programa. Nema ukrasa radi dojma. Samo njih dvoje.

I ljubav koja se ne objašnjava, nego živi.

''Htjela sam pokazati ljubav koja ne glumi. Htjeli smo prikazati vjenčanje, ali iz druge perspektive – da nismo tipični mladenci. Oboje smo alternativnog izgleda, istetovirani i željeli smo pokazati tu posebnost u vrlo tradicionalnom okruženju. U spotu nema drugih ljudi, fokus je samo na nama, na emociji i povezanosti'', o pjesmi je rekla Stela.

''Da srce odmorim'' donosi stihove koji će mnoge dirnuti:

''Samo me zagrli kad odu svi, na grudima da srce odmorim…''

Nova pjesma Stele Rade dostupna je na svim digitalnim platformama.

