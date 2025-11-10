Koja vam je haljina bolja? Eva Longoria prešla iz elegancije u drskost u rekordnom roku!

Glumica i producentica Eva Longoria ovih je dana u dvama gradovima oduševila modnim izdanjima koja su pokazala svu raskoš njezina stila i samopouzdanja, a posebno haljina s dubokim dekolteom.

Američka glumica, producentica i modna ikona Eva Longoria proteklih je dana privukla veliku pozornost javnosti u Madridu i Parizu, gdje se pojavila u dvjema očaravajućim modnim kombinacijama.

Na jednom od pariških događanja Eva je zablistala u bijeloj, uskoj haljini ukrašenoj perlicama i svjetlucavim detaljima, koja je savršeno pratila liniju njezina tijela. Haljina dubokog izreza i zatvorenih ramena istaknula je njezinu eleganciju, a glumica ju je upotpunila blještavim naušnicama, narukvicom i prstenjem, koji su dodatno naglasili luksuzni dojam.

Svoj izgled zaokružila je klasičnom frizurom s valovima u stilu starog Hollywooda i intenzivnim crvenim ružem, što je dalo dozu sofisticiranog glamura crvenog tepiha.

Eva Longoria - 4 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 3 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 8 Foto: Profimedia

Već sljedećeg dana u Madridu Longoria je pokazala sasvim drukčije modno lice. U Madridu se pojavila u crnoj, prozirnoj suknji s otvorima, koju je kombinirala s crnim sakoom i jednostavnom majicom. Ta kombinacija spojila je eleganciju i senzualnost, a Eva je ponovno dokazala da se ne boji modnih rizika.

Eva Longoria - 7 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 6 Foto: Profimedia

Cjelokupan dojam upotpunila je mokrom frizurom, zlatnim nakitom i diskretnom šminkom, koja je istaknula njezin prirodni sjaj.

Koje vam je izdanje bolje? Bijelo

Crno Bijelo

Crno Ukupno glasova:

Inače, Eva je poznata po discipliniranom pristupu vježbanju i zdravoj prehrani, ali i ravnoteži između uživanja u hrani i održavanja forme.

Često na društvenim mrežama dijeli trenutke sa svog treninga, ali i zabavne aspekte života, od majčinstva do glamuroznih evenata. Nakon rođenja sina Santiaga 2018. godine Eva je istaknula kako joj je fizička aktivnost ne samo način održavanja forme već i važan alat za mentalnu ravnotežu.

