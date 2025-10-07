Anđeosko lice Eve Longorije zasjesnio njezin dekolte s opakim prorezom!

Eva Longoria zablistala je u brončanoj haljini s dubokim dekolteom na humanitarnoj gala večeri u Monaku.

Holivudska glumica Eva Longoria oduševila je svojim izgledom na Global Gift Gala događaju održanom u Hotelu de Paris u Monaku.

Galerija 28 28 28 28 28

Zvijezda serije "Kućanice" pojavila se u raskošnoj brončanoj haljini s dubokim dekolteom i bogatim ručno vezenim detaljima koji su isticali njezinu figuru. Prozirni donji dio haljine bio je ukrašen svjetlucavim perlama i kristalima, dok je Eva svoj glamurozni izgled upotpunila elegantnim nakitom i minimalističkim sandalama.

Eva Longoria - 2 Foto: Profimedia

Eva Longoria - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zdravstveni razlozi spriječili su Ružicu u ostvarenju kulinarskog sna: ''Uvijek vrijedi pokušati...''

Global Gift Gala poznata je kao jedan od najvećih svjetskih humanitarnih događaja, a cilj joj je prikupljanje sredstava za projekte koji pomažu djeci, ženama i obiteljima u potrebi.

Eva Longoria - 1 Foto: Profimedia

Kako vam se sviđa njezin outfit? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Eva, koja je dugogodišnja ambasadorica i suosnivačica Global Gift Foundationa, i ovaj je put pokazala ne samo besprijekoran stil nego i veliko srce, podržavajući humanitarne inicijative koje promiču jednakost i društvenu solidarnost.

Eva Longoria - 3 Foto: Profimedia

Eva Longoria sa suprugom i sinom na plaži - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Bilman se našalio na račun Martine Tomčić: ''Evo, za one koji kažu da nemam...''

Inače, Eva je poznata po discipliniranom pristupu vježbanju i zdravoj prehrani, ali i ravnoteži između uživanja u hrani i održavanja forme.

Često na društvenim mrežama dijeli trenutke sa svog treninga, ali i zabavne aspekte života, od majčinstva do glamuroznih evenata. Nakon rođenja sina Santiaga 2018. godine, Eva je istaknula kako joj je fizička aktivnost ne samo način održavanja forme, već i važan alat za mentalnu ravnotežu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lejla Filipović pokazala kako izgleda njezina sestra, koju baš rijetko viđamo!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!

Pogledaji ovo Celebrity Bivši dinamovac javno izjavio ljubav supruzi: Ovo je priča o njihovoj velikoj romansi!