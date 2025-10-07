Anđeosko lice Eve Longorije zasjesnio njezin dekolte s opakim prorezom!

Eva Longoria zablistala je u brončanoj haljini s dubokim dekolteom na humanitarnoj gala večeri u Monaku.
Holivudska glumica Eva Longoria oduševila je svojim izgledom na Global Gift Gala događaju održanom u Hotelu de Paris u Monaku.
Zvijezda serije "Kućanice" pojavila se u raskošnoj brončanoj haljini s dubokim dekolteom i bogatim ručno vezenim detaljima koji su isticali njezinu figuru. Prozirni donji dio haljine bio je ukrašen svjetlucavim perlama i kristalima, dok je Eva svoj glamurozni izgled upotpunila elegantnim nakitom i minimalističkim sandalama.
Global Gift Gala poznata je kao jedan od najvećih svjetskih humanitarnih događaja, a cilj joj je prikupljanje sredstava za projekte koji pomažu djeci, ženama i obiteljima u potrebi.
Eva, koja je dugogodišnja ambasadorica i suosnivačica Global Gift Foundationa, i ovaj je put pokazala ne samo besprijekoran stil nego i veliko srce, podržavajući humanitarne inicijative koje promiču jednakost i društvenu solidarnost.
Inače, Eva je poznata po discipliniranom pristupu vježbanju i zdravoj prehrani, ali i ravnoteži između uživanja u hrani i održavanja forme.
Često na društvenim mrežama dijeli trenutke sa svog treninga, ali i zabavne aspekte života, od majčinstva do glamuroznih evenata. Nakon rođenja sina Santiaga 2018. godine, Eva je istaknula kako joj je fizička aktivnost ne samo način održavanja forme, već i važan alat za mentalnu ravnotežu.
