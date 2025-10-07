Tko je prelijepa Hercegovka o kojoj priča cijela regija? Proslavila se zbog Mate Bulića!

Antonija Čerkez posljednjih godina sve je popularnije ime na domaćoj estradi, a trenutačno je posvećena prinovi u obitelji.

Pjevačica Antonija Čerkez, koju regija itekako obožava, na društvenim mrežama objavila je da je rodila svoje prvo dijete.

Sinčiću je dala ime Adrian, a objavila je i prve fotografije bebe.

Iako je privatni život skrivala od javnosti, Antonija je ove godine fanove obasula predivnim privatnim vijestima.

Prvo je otkrila da se zaručila, potom i da je trudna, a dugo nije otkrila tko je sretnik s kojim je odlučila zasnovati obitelj.

Naposljetku se saznalo i to uoči vjenčanja ovog srpnja, a riječ je o Petru Nogolici, koji je podrijetlom iz Kutjeva pored Požege.

Partnera je upoznala još prije pet i pol godina na jednoj djevojačkoj i momačkoj zabavi, a on joj je odmah rekao kako će se njome oženiti. Ona u to nije vjerovala te je na pričama na Instagramu otkrila kako joj je bio naporan, ali onda su se ponovno susreli nakon tri godine i dogodila se ljubav. Zaprosio ju je prošle godine na njen rođendan, a vjenčali su se ove godine na njegov. Dodala je i da je uzela njegovo prezime.

Tko je Antonija Čerkez?

Antonija dolazi iz Širokog Brijega, a šira publika upoznala ju je u pjevačkom natjecanju ''Zvezde Granda''. I dandanas svi pričaju o jednom od njezinih najupečatljivijih nastupa. Mlada Hercegovka nastupila je showu u narodnoj nošnji, a zapjevala je hit Mate Bulića "Igraj Mare prašina se diže".

Izvedbu su dodatno uveličali folkloraši, koji su oko nje zaplesali i kolo.

Antonijin nastup postao je hit na društvenim mrežama, a podijelio ga je i Mate Bulić u pričama na Instagramu te je uz video poticajno napisao i: "Idemo!"

Osim svojim glasom, glazbenica pažnju plijeni i svojim stasom, a na društvenim mrežama često dijeli svoja atraktivna izdanja sa svojih 239 tisuća pratitelja.

