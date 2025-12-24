Danijela Martinović u efektnom outfitu zabavila prepunu splitsku Pjacu na Badnjak!

Danijela Martinović na Pjaci na Badnjak - 2 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

U srcu Splita, na prepunoj Pjaci, Badnjak je dobio poseban blagdanski sjaj zahvaljujući nastupu Danijele Martinović koja je svojim pjesmama i energijom stvorila pravu adventsku atmosferu.

Splitska Pjaca bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na Badnjak, a za blagdansku atmosferu pobrinula se Danijela Martinović koja je svojim nastupom rasplesala i raznježila okupljene građane.

Uz prepoznatljivu energiju i niz omiljenih pjesama, Danijela je još jednom pokazala zašto je rado viđena gošća na velikim gradskim događanjima.

Danijela Martinović na Pjaci na Badnjak - 1 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Danijela Martinović na Pjaci na Badnjak - 1 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Posebnu pažnju privukao je i njezin scenski styling. Pjevačica se pojavila u neobičnoj, ali iznimno efektnoj haljini – svjetlucavog materijala i elegantne siluete, koju je kombinirala s dugim kaputom i upečatljivim crvenim detaljima. Spoj glamura i urbanog štiha savršeno je odgovarao otvorenoj pozornici i blagdanskom ugođaju, a reflektirajuća tekstura haljine dodatno je naglašavala scenski dojam.

Danijela Martinović na Pjaci na Badnjak - 4 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Danijela Martinović na Pjaci na Badnjak - 3 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Sviđa li vam se badnji stajling Danijele? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Danijela Martinović na Pjaci na Badnjak - 3 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''

Unatoč hladnijem vremenu, Pjaca je bila prepuna, a publika je Danijelu nagradila pljeskom, pjevanjem i vidno dobrim raspoloženjem. Badnja večer u srcu Splita tako je protekla u znaku glazbe, zajedništva i blagdanskog sjaja – uz Danijelu Martinović kao jednu od glavnih zvijezda Badnjaka.

Danijela Martinović na Pjaci na Badnjak - 4 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Galerija 22 22 22 22 22

Kako izgleda sestra Danijele Martinović? Zbog bolesti je izbivala sa scene! Više pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Diskretni dolazak Martine Dalić i supruga u Arenu Zagreb nije prošao nezapaženo

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Zavirite u dom zvijezde naše serije: Njezino božićno drvce izgleda kao iz bajke

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Može li slađe od ovoga? Blagdanske fotke Maje Šuput i Blooma prava su božićna bajka

Pogledaji ovo Celebrity Zlatan Ibrahimović pokazao da je i u 45. godini još uvijek u vrhunskoj formi!