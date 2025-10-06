Rodila je Hercegovka koju obožava regija! Preslatkom objavom otkrila ime bebe

Pjevačica Antonija Čerkez na društvenim mrežama otkrila je da je rodila.

Pjevačica Antonija Čerkez, koja je svojim nastupima u emisiji Zvezde Granda oduševila i Matu Bulića, na društvenim mrežama objavila je najljepšu vijesti.

Naime, fotkom je otkrila da je postala mama. Rodila je sinčića, a preslatkom objavom na Instagramu otkrila je i njegovo ime.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je zaručnica Nikole Karabatića? Prije 13 godina povezivali su je s velikom aferom

''Cijeli svijet stane u trenu i sve za jedan tren dobije smisao. Adrian. Voljen si do beskraja'', napisala je.

Antonija Čerkez Foto: Instagram

Antonija Čerkez - 1 Foto: Instagram

Ispod objave javili su joj se brojni pratitelji sa čestitkama.

''Dobro nam došao, čestitke roditeljima'', ''Čestitam lutko moja. Neka je živ i zdrav'', ''Ljubav mala, čestitam'', ''Ajmeee'', ''Iskrene čestitke'', ''Jao slakoće'', ''Čestitam od srca'', dio je komentara s društvenih mreža.

Antonija Čerkez - 12 Foto: Instagram

Krajem srpnja izgovorila je sudbonosno da Petru Nogolicu, kojega je dugo skrivala od javnosti. Fotke sa svadbe pogledajte OVDJE.

Antonija Čerkez - 4 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik u svom stilu progovorila o izazovnom životnom periodu: ''Pa kako ne poludiš?''

Više o lijepoj Hercegovi pročitajte OVDJE.

Antonija Čerkez Foto: Instagram

Antonija Čerkez - 4 Foto: Borna Jaksic/Pixsell

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Vjenčanica lijepe Osječanke s odvažnim detaljem zaista ostavlja bez daha

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Zgodni hajdukovac oženio se s našom modnom dizajnericom! Pogledajte prve fotke

Pogledaji ovo inMagazin Hana Huljić za IN magazin progovorila o majčinstvu i otkrila kakav je Grašo otac