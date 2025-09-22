Još malo do poroda! Lijepa Hercegovka koju regija obožava pokazala poveći trudnički trbuh

Antonija Čerkez javila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Objavila je fotku iz prirode i pokazala poveći trudnički trbuh.

Antonija Čerkez, pjevačica koja je svojim nastupima u emisiji Zvezde Granda oduševila i Matu Bulića, uživa u najljepšem periodu života - trudnoći.

Na Instagramu se pohvalila fotkom na kojoj je pokazala poveći trudnički trbuh te otkrila da sitno broj do dolaska prinove.

''Debelaa.. Ostalo nam je još samo maaalo'', napisala je.

Oduševljeni obožavatelji odmah su joj objavu zatrpali komplimentima.

''Srce lijepo'', ''Najljepše stanje duha i tijela. Iščekivanje tog malenog bića koje postaje centar svijeta'', ''Prelijepa buduća mama'', ''Kako si lijepa, uvijek si bila, a sada zračiš jer nosiš u sebi nešto najljepše na svijetu'', ''Dva najslađa medvjedića'', ''Najljepša trudnica'', ''Preslatka'', dio je komentara s Instagrama.

Antonija Čerkez - 2 Foto: Instagram

Nedavno je na Instagramu otkrila i spol bebe. Više o tome pročitajte OVDJE.

Antonija Čerkez - 4 Foto: Instagram

Krajem srpnja izgovorila je sudbonosno da Petru Nogolicu, kojega je dugo skrivala od javnosti. Fotke sa svadbe pogledajte OVDJE.

Antonija Čerkez - 4 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

Više o lijepoj Hercegovi pročitajte OVDJE.

Antonija Čerkez - 12 Foto: Instagram

