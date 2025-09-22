Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!

Maja Šuput proslavila je rođendan u jdnom zagrebačkom restoranu, a snimke su preplavile društvene mreže.
Pjevačica Maja Šuput u društvu najbližih prijatelja i kolega proslavila je svoj 46. rođendan, a slavlje je, sudeći prema snimkama, proteklo u pravoj glazbenoj atmosferi.3 vijesti o kojima se priča veliki šok i tuga Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...'' "Savršenstvo!" Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću, bio je jasan glavni fokus pratitelja! pokraj škole Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
Sandi Cenov na Instagramu je pokazao dio fešte – od pjesme koju joj je osobno otpjevao, do trenutka kada su se Maja i Joško Čagalj Jole uhvatili mikrofona i dodatno podigli raspoloženje.
''Kakav rođendan! Ma baš sve je bilo top! Skup ljubavi, pjesme i dobrih vibracija! Uživali smo, draga naša Majo! Hvala ti", napisao je on uz niz fotografija s proslave.
Na slavlju se našao i Majin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić, a najviše pažnje ukrala je fotka s markantnim Splićaninom, Šimom Elezom, kojega se već mjesecima povezuje s pjevačicom.
Galerija 28 28 28 28 28
Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je ovo kći? Majka joj je poznata Kućanica, a otac cijenjeno lice u Hollywoodu
Šime je Maju obgrlio oko struka te su oboje pozirali s velikim osmijehom na licu.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Splićanin je čak i zapjevao na rođendanu, na njegovom glazbenom repertoaru bila je pjesma Mladena Grdovića ''Nije u šoldima sve'', a vesela Maja mu se u jednom trenutku pridružila.
Sandi Cenov, Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Naša pjevačica na fešti je zablistala u crnoj haljini ispod koje se naziralo njezino donje rublje. Haljinu je iskombinirala s crnim štiklama, a dio kose je podigla u visoki rep.
Maja Šuput Foto: Instagram
Sandi Cenov, Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Darko Milinović zasvirao gitaru i zapjevao klapski hit
Kako to obično biva kada Maja slavi, raspoloženje je bilo na vrhuncu, a fotke i snimka s rođendana pokazuju koliko je atmosfera bila vesela i emotivna.
Maja Šuput - 2 Foto: Davor Javorovic/Pixsell
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Isklesani mišići našeg ministra u prvom planu na fotografijama bez majice
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću, bio je jasan glavni fokus pratitelja!
Pogledaji ovo Celebrity Jeste li je čuli? Autor viralne balade s TikToka u središtu je jezive priče