Šime zapjevao Maji za njezin rođendan, nasmijat će vas izbor pjesme!

Maja Šuput proslavila je rođendan u jdnom zagrebačkom restoranu, a snimke su preplavile društvene mreže.

Pjevačica Maja Šuput u društvu najbližih prijatelja i kolega proslavila je svoj 46. rođendan, a slavlje je, sudeći prema snimkama, proteklo u pravoj glazbenoj atmosferi.

Sandi Cenov na Instagramu je pokazao dio fešte – od pjesme koju joj je osobno otpjevao, do trenutka kada su se Maja i Joško Čagalj Jole uhvatili mikrofona i dodatno podigli raspoloženje.

''Kakav rođendan! Ma baš sve je bilo top! Skup ljubavi, pjesme i dobrih vibracija! Uživali smo, draga naša Majo! Hvala ti", napisao je on uz niz fotografija s proslave.

Na slavlju se našao i Majin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić, a najviše pažnje ukrala je fotka s markantnim Splićaninom, Šimom Elezom, kojega se već mjesecima povezuje s pjevačicom.

Galerija 28 28 28 28 28

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čija je ovo kći? Majka joj je poznata Kućanica, a otac cijenjeno lice u Hollywoodu

Šime je Maju obgrlio oko struka te su oboje pozirali s velikim osmijehom na licu.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Splićanin je čak i zapjevao na rođendanu, na njegovom glazbenom repertoaru bila je pjesma Mladena Grdovića ''Nije u šoldima sve'', a vesela Maja mu se u jednom trenutku pridružila.

Sandi Cenov, Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Naša pjevačica na fešti je zablistala u crnoj haljini ispod koje se naziralo njezino donje rublje. Haljinu je iskombinirala s crnim štiklama, a dio kose je podigla u visoki rep.

Maja Šuput Foto: Instagram

Sandi Cenov, Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Darko Milinović zasvirao gitaru i zapjevao klapski hit

Kako to obično biva kada Maja slavi, raspoloženje je bilo na vrhuncu, a fotke i snimka s rođendana pokazuju koliko je atmosfera bila vesela i emotivna.

Maja Šuput - 2 Foto: Davor Javorovic/Pixsell

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Isklesani mišići našeg ministra u prvom planu na fotografijama bez majice

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kad se Žanamari okrenula u nikad minijaturnijem badiću, bio je jasan glavni fokus pratitelja!

Pogledaji ovo Celebrity Jeste li je čuli? Autor viralne balade s TikToka u središtu je jezive priče