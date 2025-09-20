Pogledajte kako se markantni Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput upicanio za derbi na Poljudu

Šime Elez sređen viđen na derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu, sredio se za VIP ložu.

Poljud je ove subote epicentar nogometnih strasti zbog derbija Hajduka i Dinama, a među brojnim navijačima i poznatim licima koji su utakmicu došli pogledati na Poljud našao se i Splićanin Šime Elez.

Dobro raspoložen, u elegantnom izdanju s bijelom košuljom i tamnim sakoom, Elez je privukao pažnju okupljenih dok je mobitelom bilježio atmosferu s tribina.

Šime Elez - 1 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Podsjetimo, Šimu se proteklih tjedana povezuje s pjevačicom Majom Šuput, a nedavno su njihove fotografije iz prvog javnog zajedničkog izlaska još više podigle prašinu. Više pogledajte OVDJE.

Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Jedan susret bio je dovoljan da se naš rukometaš zaljubi u suprugu s kojom je sada već 25 godina

Elez se pojavio i u Majinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", u kojem su izmjenjivali vruće poglede i scene, a ubrzo nakon toga paparazzi su ih uhvatili u strastvenim trenucima na jahti.

Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

Tko je zgodna brineta koja je u mini-haljini stigla na derbi čitajte OVDJE.

Silvija Kalinić - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Galerija 13 13 13 13 13

Pogledaji ovo Nekad i sad Je li ovo bio najluđi stajling Severine ikad? Prisjetite se kamo je to došla s brkovima i bradicom

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Kći bolesnog glumca šokirala prizorima koje je javno objavila pred pola milijuna pratitelja

Pogledaji ovo Celebrity Bajaga nastupio u Dugom Selu unatoč žestokom protivljenju braniteljskih udruga