Pogledajte kako se markantni Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput upicanio za derbi na Poljudu

Šime Elez sređen viđen na derbiju Hajduka i Dinama na Poljudu, sredio se za VIP ložu.
Dobro raspoložen, u elegantnom izdanju s bijelom košuljom i tamnim sakoom, Elez je privukao pažnju okupljenih dok je mobitelom bilježio atmosferu s tribina.
Šime Elez - 1 Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Podsjetimo, Šimu se proteklih tjedana povezuje s pjevačicom Majom Šuput, a nedavno su njihove fotografije iz prvog javnog zajedničkog izlaska još više podigle prašinu. Više pogledajte OVDJE.
Maja Šuput i Šime Elez - 3 Foto: Goran Kovacic/Pixsell
Elez se pojavio i u Majinu spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari", u kojem su izmjenjivali vruće poglede i scene, a ubrzo nakon toga paparazzi su ih uhvatili u strastvenim trenucima na jahti.
Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: PR
Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: PR
Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR
Silvija Kalinić - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX
