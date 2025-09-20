Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?

Umjetnica Milo Moire 2017. gola je prošetala riječkim Korzom i svojim performansom sve šokirala.

Švicarska umjetnica Milo Moiré (pravim imenom Sue Pruzina), poznata po provokativnim performansima na granici umjetnosti i društvenih normi, izazvala je veliko zanimanje hrvatske javnosti 2017. godine kada je potpuno gola prošetala riječkim Korzom.

Povod je bilo otvaranje nove zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (MMSU) u Rijeci, a Moiré je tada izvela performans pod nazivom ''Ceci n’est pas une femme nue'' (''Ovo nije gola žena''). Publiku je povela u povorci od stare do nove muzejske lokacije – u kompleks Rikard Benčić – hodajući potpuno gola, s ispisanom porukom na tijelu.

Milo Moiré - 5 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Milo Moiré - 6 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Milo Moiré - 3 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Na njezinim prsima i leđima stajao je natpis ''Ceci n’est pas une femme nue'', dok je na intimnim dijelovima bio ispisan binarni kod s riječju ''Digitized''. Performans je bio dodatno pojačan VR tehnologijom: umjetnica je nosila specijalne naočale, a publika je mogla uživo pratiti prijenos iz njezine perspektive.

Milo Moiré - 1 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Milo Moiré - 4 Foto: Nel Pavletic/Pixsell

Tko je Milo Moiré?

Moiré je rođena 1983. u Švicarskoj, slovenskog i španjolskog podrijetla. Po obrazovanju je psihologinja, magistrirala je na Sveučilištu u Bernu, no svjetsku je pozornost privukla kroz umjetničke projekte u kojima je vlastito tijelo glavni medij.

Milo Moiré - 1 Foto: Profimedia

Njeni najpoznatiji performansi uključuju: PlopEgg – u kojem izbacuje jaja napunjena bojom iz vagine na platno stvarajući apstraktne slike, The Script System – gola šetnja gradom s imenima odjevnih predmeta ispisanih po tijelu, Mirror Box – interaktivni performans u kojem su prolaznici pozvani da kroz ogledalne kutije dodiruju njezino tijelo.

Milo Moiré - 3 Foto: Profimedia

Milo Moiré - 2 Foto: Profimedia

