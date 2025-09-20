Znate li tko je ovaj ljepotan? Otac mu je legendarni sportaš kojem su ugled uništili skandali

Elias Becker ima tek 26 godina, a već je proglašen frajerom godine, svu ljepotu naslijedio je od svoje majke.

Iako je Boris Becker svjetsku slavu stekao kao jedan od najuspješnijih tenisača u povijesti, njegov sin Elias Balthasar Becker odlučio je krenuti potpuno drugačijim putem.

Rođen je 4. rujna 1999. godine, a svojim izgledom i karizmom sve češće privlači pozornost javnosti, ponajviše u svijetu mode i zabave.

Elias je sin Borisa Beckera i njegove bivše supruge, dizajnerice i glumice Barbare Becker. Par se razveo 2001. godine, a Elias je zajedno sa starijim bratom Noahom odrastao uz majku. Iako se često pisalo da Boris nije uvijek bio prisutan, Elias je u intervjuima naglasio da je imao ''dobro i sretno djetinjstvo''.

Za razliku od oca, Elias nije pokazivao ambicije na sportskim terenima, već se pronašao u modnom i umjetničkom svijetu. Radio je kao model za poznate brendove poput Dolce & Gabbane, Vetementsa i Ralpha Laurena, a mediji ga nerijetko opisuju kao ''sliku i priliku majke Barbare''.

Osim mode, Elias se okušao i u glumi te DJ-ingu, a glazba je, prema vlastitim riječima, njegova velika strast. Časopis Tatler ga je uvrstio među najpoželjnije mlade ljude u Velikoj Britaniji, što dovoljno govori o njegovom statusu u javnosti.

Atletski građen i s upečatljivim crtama lica, Elias se često spominje kao jedan od najatraktivnijih sinova slavnih roditelja. Njegova kombinacija njemačkog šarma i majčine egzotične ljepote razlog su što ga modne agencije sve češće angažiraju. Na Instagramu ga prati 200 tisuća ljudi, a na njegove fotografije bez majice teško je ne imati reakciju.

Iako mu je prezime Becker donijelo početnu prepoznatljivost, Elias se trudi dokazati kao samostalna ličnost. Za sada mu to odlično uspijeva – gradi karijeru u kreativnim industrijama, a istovremeno čuva blizak odnos s obitelji.

Inače, Becker iz prethodnih veza ima četvero djece – dvojicu sinova s Barbarom, kćer s Angelom Ermakovom i sina s Lilly Kerssenberg. U srpnju ove godine Becker je objavio kako mu s novom suprugom Lilian stiže prinova. Više pročitajte OVDJE.

