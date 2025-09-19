Tko je Albanka koju zovu najljepšom? Lice joj je toliko besprijekorno da svi misle da se podvrgnula zahvatima

Endi Demneri sve više privlači svjetsku pažnju zahvaljujući svojoj ljepoti, prirodnom izgledu i uspjesima na modnim pistama.

Albanska modna scena nema mnogo imena prepoznatljivih na svjetskoj razini, no čini se da bi upravo Endi Demneri mogla biti ta koja će to promijeniti.

Zgodna brineta prije nekoliko godina predstavljala je Albaniju na izboru za Miss Universe, a iako se nije plasirala visoko, očarala je publiku širom svijeta, prema glasovima gledatelja, Endi se našla među top 5 favoritkinja.

U svijetu modelinga aktivna je od 2014. godine, a tijekom karijere, kako sama priznaje, borila se s promjenama u tjelesnoj težini. Kroz godine je, kaže, smršavila oko 20 kilograma.

Endi Demneri - 6 Foto: Profimedia

Endi Demneri - 3 Foto: Profimedia

U domovini je često nazivaju najljepšom Albankom, no javnost ne prestaje nagađati o estetskim zahvatima.

"Debljala sam se i mršavila, moje crte lica su se mijenjale kako sam rasla i sazrijevala, ali ne, nisam imala plastične operacije. Voljela bih da, pošto tehnologija napreduje, bude izmišljen detektor za zahvate i da me stavite unutra i uvjerite se da sam potpuno prirodna", poručila je.

U 2023. godini bila je gošća Tjedna mode u Milanu, i to dvaput – u veljači i lipnju – na osobni poziv dizajnera Stefana Gabane. Posebnu je pažnju privukla kada se na reviji brenda Dolce & Gabbana pojavila u korzetu ukrašenom kristalima.

Svoje mjesto zauzela je i na naslovnicama časopisa Harper's Bazaar u Grčkoj i Bugarskoj.

Endi Demneri - 1 Foto: Profimedia

Endi Demneri - 2 Foto: Profimedia

Uz karijeru u modnoj industriji, Endi je i studentica međunarodnih odnosa na Sveučilištu u Tirani, a tečno govori četiri jezika – albanski, engleski, turski i talijanski.

