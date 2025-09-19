Nikad je ne vidimo! Premijer Plenković objavio rijetku fotografiju sa suprugom Anom

Andrej Plenković na službeni put u Tokio poveo je suprugu Anu Maslać Plenković, koju rijetko vidimo s njim.

Premijer Andrej Plenković ovih je dana u službenom posjetu Japanu, a pozornost javnosti privukao je njegov rijedak izlazak u društvu supruge Ane Maslać Plenković.

Fotografija, koju je premijer objavio na svom službenom profilu na platformi X, prikazuje par u svečanom tonu – Ana u elegantnoj bijeloj haljini s crnim cvjetnim uzorkom, a premijer u klasičnom tamnom odijelu s kravatom.

At the Akasaka Palace in Tokyo, we had the honor of meeting Crown Prince, His Imperial Highness Prince Akishino, whom I took the opportunity to invite to visit Croatia.



At @expo2025_japan, we are participating under the theme “Croatia – Climate Diversity”, where our pavilion… pic.twitter.com/w3DG0PGNI6 — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 19, 2025

Na fotografiji se premijer i njegova supruga nalaze u društvu japanskog prijestolonasljednika princa Akishina i princeze Kiko.

Iako je supruga premijera poznata po povučenosti i rijetkom pojavljivanju u javnosti, njezin dolazak na ovako važan međunarodni događaj izazvao je velik interes.

Andrej Plenković i supruga Ana - 8 Foto: Luka Batelic/Pixsell

Andrej Plenković i supruga Ana - 6 Foto: Luka Batelic/Pixsell

Andrej Plenković i supruga Ana - 11 Foto: Luka Batelic/Pixsell

Inače, Plenković već neko vrijeme medijske stupce puni svojom drastičnom promjenom imidža, a čini se da se posebnom režimu podvrgnula i Ana.

Andrej Plenković i supruga Ana Maslać Plenković - 5 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Posljednji put zajedno smo ih vidjeli na posljednjem ispraćaju pape Franje u Vatikanu u travnju ove godine.

Tko je supruga Andreja Plenkovića? Zaljubila se u njega dok su surađivali, a u Zagreb se preselila s juga Hrvatske. Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

Andrej Plenković i supruga Ana - 3 Foto: Luka Batelic/Pixsell

