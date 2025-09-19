Pretraži
zajedno na putu

Nikad je ne vidimo! Premijer Plenković objavio rijetku fotografiju sa suprugom Anom

Piše J. C. , Danas @ 14:12 Celebrity komentari
Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 2 Andrej Plenković i Ana Maslać Plenković - 2 Foto: X

Andrej Plenković na službeni put u Tokio poveo je suprugu Anu Maslać Plenković, koju rijetko vidimo s njim.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Egon Jurić u MasterChefu žiriju servirao poderane ''tange''
zanimljivo...
Kakve veze tange imaju s MasterChefom? I žiri je ostao iznenađen viđenim
Irma Dragičević donosi hit jeseni s "Uzmi Me"
"Uzmi me"
Za Irmu ljeto još nije gotovo! Poslušajte njezinu novu pjesmu koja budi osjećaje
Kraljica Camilla i Melania Trump u uživale u posjeti Royal Library
šetnja kroz povijest
Što skriva spektakularna knjižnica u Windsoru koju su obišle Melania Trump i kraljica Camilla?
Andrej Plenković u Tokio poveo suprugu Anu Maslać Plenković
zajedno na putu
Nikad je ne vidimo! Premijer Plenković objavio rijetku fotografiju sa suprugom Anom
Princ William raznježio kavalirskom gestom prema Melaniji Trump
Kakav kavalir!
Nikomu nije promaknula gesta princa Williama prema Melaniji Trump
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
Pogledajte neugodan trenutak između Kate Middleton, kraljice Camille i Melanije Trump
video je viralan
Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
U avionskoj nesreći poginuo tekstopisac Brett James
pokraj škole
Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Prvi put otkad je predsjednik, Milanović je kritizirao stranku kojoj je nekad bio na čelu
Izazvao pomutnju
Stižu reakcije na Milanovićeve kritike. Borzan: "Došlo je do nesporazuma"; Stier: "Nisam mogao glasati protiv rezolucije"
PROVJERENO Uznemirujući uvjeti u zagrebačkoj igraonici koja glumi vrtić: "Nekad nisu imali što djeci dati za jesti"
Priča Provjerenog
Užas u čuvaonici za djecu: "Na silu bi im gurali hranu, stavljali ih u kut, vrištala bi i plakala"
Ponuda Slovenije oko NE Krško
Sve miriše na prijevaru
Zahuktava se između Hrvatske i Slovenije: "To je kolonijalna ponuda, dogovorili smo nešto potpuno drugo"
show
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
U avionskoj nesreći poginuo tekstopisac Brett James
pokraj škole
Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
zdravlje
4 najzdravije zamjene za maslac za kuhanje i pečenje
Postoji niz alternativa
4 najzdravije zamjene za maslac za kuhanje i pečenje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
zabava
Ovaj kviz znanja provjerit će vašu logiku i snalažljivost
Pokažite što znate!
Ovaj kviz znanja provjerit će vašu logiku i snalažljivost
Prizor iz zoološkog vrta u Sarajevu zgrozio posjetitelje, a stigao je i odgovor uprave vrta
Zanimljivo
Prizor iz zoološkog vrta u Sarajevu zgrozio posjetitelje, a stigao je i odgovor uprave vrta
Splićaninov parking ostavio publiku bez riječi! Neki si stvarno svašta dopuštaju
Zanimljivo rješenje
Splićaninov parking ostavio publiku bez riječi! Neki si stvarno svašta dopuštaju
tech
Uzimate vitamin D2 kao dodatak prehrani? Obratite pažnju na ovaj njegov neočekivani učinak
Novo istraživanje otkriva
Uzimate vitamin D2 kao dodatak prehrani? Obratite pažnju na ovaj njegov neočekivani učinak
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
VIDEO Tajvan priredio iznenađenje za Kinu - nov i vrlo moćan presretač balističkih projektila vlastite proizvodnje
Jačaju obranu
VIDEO Tajvan priredio iznenađenje za Kinu - nov i vrlo moćan presretač balističkih projektila vlastite proizvodnje
sport
Joško Gvardiol nasmijao društvene mreže reakcijom na utakmici Manchester Cityja
Snimka obišla internet
VIDEO Gvardiol zapucao, promašio, ali ono što je uslijedilo sve je nasmijalo
Pogledajte što je Joško Gvardiol napravio Napoliju: O ovim brojkama bruje Englezi
ma bravo!
Pogledajte što je Joško Gvardiol napravio Napoliju: O ovim brojkama bruje Englezi
Zoran Mamić ima novi angažman, priključuje se Sarajevu: "Da, istina je..."
Bjegunac
Šok iz susjedstva! Zoran Mamić ima novi angažman, priključuje se kultnom klubu: "Da, istina je..."
tv
MasterChef: Savannah je bome bez dlake na jeziku! Evo što je poručila Stipi!
ZANIMLJIVO!
Savannah je bome bez dlake na jeziku! Evo što je poručila Stipi!
U dobru i zlu: Kako je prošla njihova generalna proba?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Kako je prošla njihova generalna proba?
MasterChef: Hrabro i otkačeno - ovim se jelom definitivno nitko nikada nije predstavio žiriju MasterChefa!
ZANIMLJIV ODABIR!
Hrabro i otkačeno - ovim se jelom definitivno nitko nikada nije predstavio žiriju MasterChefa!
putovanja
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Kviz općeg znanja: 15 pitanja za mentalni fitness
Za razgibavanje
Kviz općeg znanja: 15 pitanja za mentalni fitness
Ulica zaboravljenog vremena, Karanac, Baranja
U srcu Baranje
Pola sata od Osijeka: Ulica zaboravljenog vremena savršeno je mjesto za jednodnevni izlet
novac
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
lifestyle
Znate li da postoji kolač posvećen Robertu Redfordu?
Žene su oduševljene
Imamo recept za kolač nazvan po Robertu Redfordu, provjerite zašto se tako zove
Simpatična poruka na automobilu
Ma preslatko!
"Gospon pauk..." : Pročitajte poruku koju je mladić napisao kako bi njegova djevojka dobila cvijeće za diplomu
Kombinacija Catherine Middleton za svečanu večeru u Windsoru
PRIVUKLA PAŽNJU
Zlatno izdanje Catherine Middleton nema niti jednu manu. Svi se slažu da izgleda savršeno
sve
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je političarka Sanda Livia Maduna?
ima tek 32 godine
Tko je naša atraktivna zastupnica čiji životopis sve više privlači hrvatsku javnost?
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene