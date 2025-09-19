Kakvo iznenađenje! Naše bivše političarke nakon dugo vremena uživale skupa u izlasku

Dvije bivše političarke, Milanka Opačić i Bianca Matković, sve su iznenadile svojim rijetkim izlaskom u javnost, bile su na modnoj reviji.

Na svečanom otvorenju novog studija modnog brenda LEXALEX, u sklopu Zagreb Design Weeka, proteklog tjedna u centru Zagreba, pojavile su se Milanka Opačić i Bianca Matković – dvije javne osobe koje se u posljednje vrijeme nisu često viđale na ovakvim događajima.

Fotografija na kojoj poziraju zajedno izazvala je znatiželju i prisjećanje na njihove prošle uloge u politici i javnom životu.

Gdje su ove dame danas?

Milanka Opačić (rođena 17. travnja 1968. u Zagrebu) političarka je koja je dugo bila u prvom planu – bila je saborska zastupnica, potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih u vladi Zorana Milanovića (2011. – 2016.).

Poslije političke karijere Milanka se povukla iz intenzivnog političkog života – prebacila se na privatni život, obitelj, svoje interese i poslove izvan politike.

O tome je rekla kako uživa u miru koji donosi manje izlaganja u javnosti te da joj je kći Lana, koju je posvojila, važan motiv i oslonac.

"Puno smo toga pričali, tada kada se to dogodilo, ne baš mojom voljom, a niti Laninom. Nažalost, to je tako u poslu političara, kada ste javna osoba, onda ne možete ništa ostaviti za sebe pa tako ni taj sam čin koji je ustvari bio moja nekakva najveća privatnost. Međutim, novinari su uistinu bili korektni u tom dijelu, zaštitili smo je, govorili smo o nekim stvarima koje kad danas pročita, bit će joj apsolutno OK. Ja sam o tome progovorila prvenstveno zato što sam bila javna osoba", prisjetila se jednom prilikom u IN magazinu.

Također je objasnila svoj put prema posvojenju te što ju je potaknulo na tako lijep životni čin. Naime, Opačić je tada volontirala u domu za nezbrinutu djecu te tako upoznala Lanu.

''Dogodila se svojevrsna kemija i ja sam krenula potpuno nekim drugim putem. Obično ljudi prvo podnesu molbu pa krenu tako, ja sam možda krenula nekim drugačijim putem i nisam jedina. No jedina sam bila u javnom prostoru pa se za mene zna. Uzimala sam je preko vikenda, preko tjedna, izvodila van dok me u jednom trenutku jedna teta gore nije pitala: 'Oprostite je li vi mislite nešto s njom' i rekla mi da Lani sve teže pada kad je vraćam nazad", ispričala je Milanka.

Bianca Matković karijeru je gradila u političkom i javnom sektoru. Bila je ministrica bez portfelja u Vladi RH, često angažirana kroz medije, komunikacije i državne funkcije.

Nakon što je napustila aktivnu ulogu u politici, Matković se bavila privatnim biznisom, marketingom, savjetovanjem, a i dalje je povremeno viđaju u medijima zbog njezinih projekata i angažmana.

Nakon 16 godina bavljenja politikom Bianca se povukla iz javnosti i okrenula privatnom biznisu. Što se tiče njezina privatnog života, već je 24 godine u sretnom braku s Vladimirom Matkovićem.

