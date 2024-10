Bivša hrvatska političarka nakon dugo vremena stala je pred kamere i to u nešto drugačijoj ulozi!

Bivšu političarku Milanku Opačić dugo nismo vidjeli, a sad je nosila modnu reviju pa sve iznenadila izgledom.

Bivša potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić svojevremeno je slovila kao jedna od najbolje odjevenih hrvatskih političarki, no nakon povlačenja iz političke karijere nemamo ju prilike često vidjeti.

Ipak, za modne revije uvijek uhvati vremena, a sad je jednu i sama nosila. Milanka je s brojnim drugim poznatim damama prošetala modnom pistom i pokazala fantastičnu figuru u 57. godini.

Nosila je crnu strukiranu haljinu, a do danas sa sebe ne skida najljepši dodatak - osmijeh.

Svojim modnim kombinacijama punila je medijske stupce i za vrijeme političkog angažmana, kada je često i eksperimentirala sa svojim imidžem, pa je tako mijenjala boje kose, a jedno je vrijeme čak imala i minival.

Kako se Milanka mijenjala tijekom godina, prisjetite se u našoj galeriji.

Milanka se 2003. godine ostvarila i kao majka posvajanjem djevojčice Lane, kojoj su tada bile tri godine. Bila je to vrlo hrabra odluka s obzirom na to da se na posvojenje odlučila kao samohrana majka.

"Puno smo toga pričali, tada kada se to dogodilo, ne baš mojom voljom, a niti Laninom. Nažalost to je tako u poslu političara, kada ste javna osoba, onda ne možete ništa ostaviti za sebe pa tako ni taj sam čin koji je ustvari bio moja nekakva najveća privatnost. Međutim, novinari su uistinu bili korektni u tom dijelu, zaštitili smo je, govorili smo o nekim stvarima koje kad danas pročita bit će joj apsolutno OK. Ja sam o tome progovorila prvenstveno zato što sam bila javna osoba", prisjetila se jednom prilikom u IN Magazinu.

Također je objasnila je i svoj put ka posvojenju te što ju je potaknulo na tako lijep životni čin. Naime, Opačić je tada volontirala u domu za nezbrinutu djecu te tako upoznala Lanu.

''Dogodilo se svojevrsna kemija i ja sam krenula potpuno nekim drugim putem. Obično ljudi prvo podnesu molbu, pa krenu tako, ja sam možda krenula nekim drugačijim putem i nisam jedina. No jedina sam bila u javnom prostoru pa se za mene zna. Uzimala sam je preko vikenda, preko tjedna, izvodila van dok me u jednom trenutku jedna teta gore nije pitala, 'oprostite je li vi mislite nešto s njom i rekla mi da Lani sve teže pada kad je vraćam nazad', ispričala je Milanka.

