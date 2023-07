Izetovoj Bubi život je obilježila strašna tragedija od koje se nikad nije oporavila, a danas izgleda potpuno drugačije nego u seriji

Belmu Lizde-Kurt gledali smo u seriji "Lud, zbunjen, normalan" u ulozi Rabije Bubić Bube, a evo kako izgleda danas.

Bosanskohercegovačka glumica Belma Lizde-Kurt domaćoj javnosti najpoznatija je iz jedne od omiljenih humorističnih serija "Lud, zbunjen, normalan".

Belmu smo gledali u ulozi jedne od pomoćnica obitelji Fazlinović, Rabije Bubuć Bube, a privatno izgleda dosta drugačije nego u seriji.

I dok je Buba imala dugačku kosu, glumica privatno ima potpuno kratku frizuru, zbog koje izgleda puno mlađe nego u seriji, a svakako je teško za povjerovati da su joj 52 godine.

Belma svoju karijeru najviše gradi na kazališnim daskama, a okušala se i kao kazališna redateljica, no jednom je prilikom priznala da je ljudi najviše poistovjećuju upravo s Bubom.

"Gledatelji zbilja vjeruju da Buba postoji. Kad vide mene, Belmu, koja samo radi svoj posao, oni prepoznaju Bubu. Često se ne mogu sjetiti odakle me znaju, ali vide me kao nekog bliskog i dragog. Pitaju me kako sam, kako mi je obitelj, požele mi sve najbolje..." ispričala je glumica.

O njezinu privatnom životu ne zna se puno jer ga čuva podalje od javnosti, no poznato je da je prije 13 godina nju i supruga, redatelja Aleša Kurta, zadesila strašna tragedija.

Naime, njihov tada desetogodišnji sin Jan Isak smrtno je stradao u nesreći tijekom vožnje kajakom u Kanadi. Dječak je pronađen nakon višesatne potrage pokraj podvodnog grebena, a preminuo je od promrzlina.

Nakon smrti sina, Belma se posvetila radu s djecom i odgoju kćeri, a od tragedije se nikad nije oporavila.

Kako Belma izgleda danas i koliko se promijenila otkako smo je gledali u hit-seriji, pogledajte u galeriji.

