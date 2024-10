Danijela Dvornik u sportskom kombinezonu pokazala rezultat napornih treninga: ''Nikad sebi nisam bila draža!''

Danijela Dvornik ne krije koliko voli odlazak u teretanu. Sada se na društvenim mrežama pohvalila rezultatom napornih treninga.

Danijela Dvornik na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz privatnog života. S pratiteljima dijeli razne dogodovštine iz života na otoku, priča im o svojim hobijima, ali i ljubavi prema teretani.

57-godišnjakinja se sada pohvalila fit linijom koja je rezultat njenih napornih treninga.

''Nikad sebi nisam bila draža nego sad. I u glavi i u tijelu. Nikad dosad nisam imala ovaj level samopouzdanja. Just do it'', napisala je uz fotografije na kojima je pozirala u sportskom kombinezonu.

Danijela je za vikend otputovala u Split, a kratkim izletom se pohvalila na društvenim mrežama.

''Prekrasan skoro ljetni dan...Baš mi je godio ovaj vikend u Splitu i vraćanje na neke lokacije moje mladosti, ali na neka nova mjesta meni totalno nepoznata.. Bez obzira na sve, jedva čekam na svoj otok. Sutra možda padne i kupanje ispred kuće'', napisala je na Instagramu.

Danijela se nedavno osvrnula na moderne veze, a više o tome pročitajte OVDJE.

