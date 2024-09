Danijela Dvornik otkrila svoj fetiš: ''Nije tako bilo oduvijek, ljubav je postojala, ali...''

Danijela Dvornik u podužoj objavi na društvenim mrežama osvrnula se na život na otoku, mršavljenje, a progovorila je i o fetišu.

Danijela Dvornik često na društvenim mrežama podijeli trenutke iz privatnog života. Sada je napisala podužu objavu na Instagramu u kojoj je otkrila da je nedavno bila bolesna te da je vrijeme iskoristila za online šoping. Osvrnula se i na svoj ''fetiš''.

''Bolovala sam. Uhvatilo me, malo nos i šmrcanje, malo grlo i sve to zaokruženo kašljem koji me zapravo najviše muči i nervira. A onda kao točka na “i” , mala točkica herpesa onog zločestog zostera čisto da ne bude sve savršeno. Hvala na pitanju, dobro sam! Ali sam zato sve te dane pregledavala i kupovala on -line , nakon tjedan dana pomnog promatranja svega, od donjeg veša, pa do haljina, cipela, čak i nakita, Cake (onog silikonskog umetka koji glumi grudnjak... da,da ) do make - upa, blizu sam odabranih komada. Jer, ići će se u Split, u Zagreb i Beograd, to je plan. A onda želim izgledat i osjećat se poput prave žene, osjetit grad i ljude. Treba mi to. Otok me malo uljeni, usiše u svoju učmalost, priznajem'', započela je Danijela.

Iako već duže vrijeme živi na Braču, otkrila joj je s vremena na vrijeme potreban adrenalin grada.

''Treba mi nešto da me razmrda i, da osjetim adrenalin u žilama i dobijem svoju dozu drugačijeg života. Zato mi treba i taj šoping! Prije par mjeseci sav moj donji veš bijele boje, netom kupljen za ljetnu sezonu izašao je iz mašine ….rozi! Ne mogu vam ni objasniti koliko me to naživciralo. Od tog trenutka ništa nije bilo isto. (ne pomaže ništa ako mislite da se fluorescentna bijela boja može vratiti natrag... jer ne može, jer je čipka u pitanju. Ne pokušavajte mi dati savjete tipa “kupi pamučne, kupi normalne, operi ih sa ovim ili onim…dogodilo se, je*i ga, nešto crveno je pustilo boju). Ništa se nije moglo spariti'', otkrila je.

Zatim se osvrnula i na ''fetiš''.

''Jedan od mojih fetiša, je donje rublje. Ali nije bilo tako oduvijek, ne, ne… ljubav je postojala, ali je bila zatvorena i zaboravljena, ostavljena da trune u zaboravu. Jednog dana sam se sjetila bakinih riječi : uvijek moraš imato pristojni komplet gaća i grudnjaka jer nikad ne znaš što ti se može dogoditi ! - Što mi se može dogodit? - Pa zamisli da ti bude loše ili nešto slomiš pa moraš na hitnu kod doktora i onda se moraš skinuti a donji veš koji imaš … i krpe za pod bi ga se sramile! (ovo mi se urezalo duboko u svijest)'', prisjetila se upozorenja svoje bake.

Za kraj se osvrnula i na mršavljenje.

''Inače, mršavim, osjećam to … ali još nisam stala na smrtnu prijateljicu, vagu s kojom sam u volim te mrzim te odnosu. Ali stat ću uskoro … moram i nju koji put šokirat. I eto.. to bi bilo to. Za danas, za večeras'', zaključila je Dvornik.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Martina Tomčić zasjala u žutom outfitu dostojnom Hollywooda, imala je poruku za gledatelje!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Alka Vuica javila se s Ibize: Rasplesala se s DJ-em i lokalnim stanovnicima!

Zovu je kraljicom oblina, a u prilog tome sigurno idu i ove fotografije u haljini kojom ih je ponosno istaknula!

Meghan i Harry pod istragom! Čeka se njihovo očitovanje, ovime su samo dodatno potaknuli šuškanja



Slavonac poslije izvedbe u Supertalentu postao zvijezda društvenih mreža, svi ga hvale: ''Ovakvo nešto majka rijetko rađa!''



Pogledaji ovo Celebrity Smrt ove divne glumice šokirala je regiju, njezinu ljepotu o kojoj se pričalo uništile su brojne ovisnosti

Pogledaji ovo Celebrity Zovu je kraljicom oblina, a u prilog tome sigurno idu i ove fotografije u haljini kojom ih je ponosno istaknula!