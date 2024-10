Danijela Dvornik žestoko oplela po modernim vezama: "Kad vam frajer kaže da ima puno posla..."

Danijela Dvornik osvrnula se na muško-ženske odnose na TikToku gdje je iznijela svoje mišljenje o tome kako treba funkcionirati upoznavanje.

Danijela Dvornik često na društvenim mrežama podijeli trenutke iz privatnog života. Sada se Na TikToku osvrnula na neiscrpnu temu mnogih, a radi se o muško-ženskim odnosima.

"Malo razmišljam o jednoj problematici koja se često ovih dana susreće na društvenim mrežama. Najčešće ljudi pričaju o tim muško-ženskim odnosima. Muškarci se najčešće bune da ne mogu naći normalnu žensku, a žene da ne mogu naći normalnog muškarca. Stalno se postavljaju pitanja oko tih stvari", započela je Danijela.

"Dogodilo se nešto čudno, možda je za to kriv internet. Možda nam je danas sve toliko dostupno da smo se malo u toj šarolikosti jednostavno izgubili pa na neki način i otuđili. Ne znam što je problem, ali pretpostavljam da danas za takve stvari gubimo puno vremena. U vremenu kad smo mi izlazili van i upoznavali se, nama je jedina i osnovna stvar bila da izađemo vanka jer nam je to bilo druženje. Ako dolaziš svaki dan u neki kafić ili u neki klub, znaš da ćeš tamo sresti tu osobu koja ti se potencijalno sviđa. Znači, nije bilo šanse da tu osobu nećeš sresti."

"I onda se dogodi ovo što se danas događa - internet. Jedno nepregledno, ogromno dvorište u kojem se nalaze milijuni ljudi. Internet nam daje neograničene mogućnosti da nađemo ono što želimo, međutim, u tom ogromnom prostoru, zapravo se teško snalazimo. Previše je toga i oduzima dosta vremena. Na primjer, vi danas možete upoznati nekoga na skroz drugoj strani svijeta, u Kanadi ili u Americi. Pričate i - recimo da kliknete nekako, ta priča traje neko vrijeme jer se susret ne može dogoditi sutra. Trebate određeno vrijeme da se uopće s tom osobom upoznate. Kad se upoznate onda trebate određeno vrijeme da se i nađete. Pod pretpostavkom da se nađete negdje i kliknete te da sve bude super, sljedeći korak je - 'gdje ćemo se mi nalaziti?'. Hoćeš li ti doći u Ameriku ili Kanadu ili će on ili ona doći u Hrvatsku. To su sad već neki veliki koraci i mogu reći problemi koji opet na neki način usporavaju cijeli taj proces te nekakve veze. To vam s jedne strane oduzima jako puno vremena i ljudi su zato očajni. To stvara veliki problem", objasnila je Danijela.

"S druge strane kad tek krenete s tipkanjem, mislite da je to super, a zapravo je veliki gubitak vremena. Uvijek dozirate te stvari, ispipavate teren jer ne znate ništa o toj osobi. Likovi počnu postavljati glupa pitanja: 'Dobro jutro! Kako si? Što se danas radi?' I tako svaki dan da bi se održala neka komunikacija. Nakon nekog vremena se izgubi ta neka spona koja bi vas trebala spojiti. Ne znamo je li ta osoba priča tako s još deset osoba pa onda imate trenutke kada vam netko šalje poruke svaki dan i odjednom nestane pa ga nema pet dana. Poslije gledate na WhatsApp je li bio na mreži pa vidite da je bio online, ali vam se i dalje ne javlja. To vas izluđuje, oduzima vam vrijeme."

"Nisam pobornik tog tipkanja. Ja skratim muke već nakon određenih broj dana. Ne mogu, jednostavno mi se to ne da. Ako klikneš s nekom osobom, ako misliš da je to - to, onda se treba dogoditi susret što prije. Ljudi su frustrirani i pišu: 'Nije mi se javio. Online je, ali se ne javlja. Danas mi se javio samo s dvije riječi.' Kad vam frajer kaže da ima puno posla, znači da nije zainteresiran i to je to. Tu priča treba prekinuti, a ne da vi imate poštovanje prema njegovom poslu jer on radi cijeli dan."

"Ja sam više old fashioned girl, znači 'dođi da se vidimo'. To je toliko bitno. Mi smo se prije viđali i znali bi ima li ta osoba neku privlačnost, već si nešto znao o toj osobi. U selu si puno brže mogao naći nešto. Puno vremena gubimo na te stvari. Ljudi imaju prevelika očekivanja. Možda im se fizički sviđaju krivi ljudi, ali to nisu osobe koje im odgovaraju. Kad mi uleti deset poruka od deset frajera, što da radim s tih deset frajera? Trebam li pričati sa svakim da vidim ima li nešto zanimljivo. Da ga vidim u kafiću odmah bih znala je li bi ga uopće pogledala ili bih izmijenila par rečenica. Ovako gubim vrijeme na likove koji mi uopće nisu zanimljivi", priznala je.

"Svima je problem napraviti fizički kontakt. Ako ti nije stalo sjedit ćeš i dalje ispred kompjutera i tipkat ćeš", zaključila je Danijela.

