Vedrana Rudan otvorila dušu o borbi s opakom bolešću: "Rak mi je stalno u glavi, javila mi se moja zlobna mama..."

Vedrana Rudan na svom se blogu raspisala o unutrašnjoj borbi s rakom koji joj je dijagnosticiran te se osvrnula i na probleme s kojima se nosi.

Književnica Vedrana Rudan, čije tekstove bez cenzure mnogi obožavaju čitati, početkom svibnja objavila je da joj je dijagnosticiran karcinom žučnih kanalića.

Iako joj je karcinom uklonjen operacijom, Vedrana je u svojoj objavi na blogu "Policajci u mojoj glavi" podijelila svoju unutrašnju borbu sa rakom, ali i svim onim predrasudama s kojima se bore mnoge preopterećene žene.

"Kad imate rak samo vam se on mota po glavi", započela je Vedrana na svom blogu.

"Znam! Znam! ZNAM! Moram misliti pozitivno, ne misliti na rak nego na lijepe stvari. Što su lijepe stvari? Mirovina od 460 eura, a lijekovi su ti 100 eura, a pregled 640 eura? Biti sretna jer imaš muža koji oko tebe skače i koji ne bi smio znati da ti se po glavi mota samo jedno? Danas sam preko interneta naručila jaknu za 32 eura, L, imam deset kila manje, to je lijepa stvar? A što ako...

Nedavno sam pročitala kako naš poznati novinar razdragano izjavljuje, djeca su naša najveća sreća i smisao života. A da mislim na svoje dijete? Mislim, mislim. Je li mi ikad bilo smisao života? Nije. Jesam li čitav život činila sve da bih mu pomogla u svakom trenutku? Jesam.

Pa ipak, to moje dijete koje volim u četiri mjeseca moje bolesti ne može naći petnaest minuta vremena za mene i posjetiti me?! Ruku na srce, bit ću sasvim iskrena, da li me to žalosti? Iskreno, najiskrenije, ne. I telefon je susret.

Prijateljica mi je rekla, odi psihiću, probaj. Psihić? Nikad nisam bila kod psihijatra, možda sam bolesna, danas su svi depresivni, ako neću biti sad, kad ću? Gutat ću tablete i biti sretna.

Jebiga. Psihić mi je rekao, niste depresivni. 'Recite, što vas muči?' 'Ništa mi se ne radi. Po čitav dan ležim, gledam serije, čitam knjige i s vremena na vrijeme s užasom razgledavam nered oko sebe.' 'Zašto vas to brine? Kome polažete račune? Ako nećete sad raditi što vas volja, kad ćete.'

'Strogo sam odgojena, da moj tata vidi razbacane knjige na mom stoliću u boravku, lijekove na radnom stolu, sudoper krcat suđa koje će moj muž strpati u perilicu ali bih mogla i ja…' 'Vaš tata, vaša mama i ostala ekipa, garantiram vam, nikad neće doći na vaša vrata i ljutiti se na nered. Oni su samo policajci u vašoj glavi koje trebate izbaciti…'

'Policajci?' 'Vedrana, imamo policajce u glavi koji nam diktiraju na koji način moramo biti dobri. Treba ih odjebati', naravno da nije rekao 'odjebati', gospodin je pristojan. 'Što vas još čini nesretnom?' 'Dijete. Ali to je nerješivo...'

Ispričala sam mu detalje. 'Kako ću iz te priče?' 'Jednostavno. Vi svoje dijete ne možete promijeniti, nikako i nikad, ali možete sebe. Prihvatite ga onakvog kakvo ono jest, spustite ton i suočite se sa svojom narcisoidnošću. Prestanite u sebi ponavljati kako se ono moglo dogoditi meni, meni, baš MENI? Dogodilo vam se i živite s tim. Izaberite sami način. Razgovarati drugačije, ne razgovarati, svakako se ne vraćati u prošlost i nalaziti greške u koracima. Gotovo je. Ne gledajte stalno stare filmove.'

'I rak mi je stalno u glavi.' 'Zašto?' Koje pitanje. 'Zato jer je opak, zato jer je preživljavanje zanemarivo, zato jer mi se živi...' 'Bili biste sretniji da imate neki ‘bolji’ rak, neki gdje je postotak izlječenja 95%?' 'Da, bila bih sretnija.' 'A ne bi vam palo na pamet da biste se baš vi mogli naći u onih 5%?'

Jutros sam ležala na fotelji i gledala seriju o dvojici braće koji su ubili svoje grozne roditelje, još robijaju, htjela bih da ih puste, iz limene kutije izvlačila sam slatkiše u obliku badema, poklon od prijatelja iz Pariza, mačak me gledao i tražio keksiće. Oko mene kaos, u duši mir.

Možda ću ipak ući u onih 0,00001%? Javila mi se moja zlobna mama. 'Kćeri moja, uvijek si bila glupa.' 'Odjebi, policajko', rekla sam i sjetila se što mi je rekao prijatelj psiholog.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ovako je izgledala svadba kćeri bivšeg Vatrenog i zadarskog poduzetnika: Slavilo se "kod Graše", a došla je i naša poznata pjevačica!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nova fotografija Beckhama s kokošima pravi je hit na Instagramu, fanovi pišu: "Je li to stvarno on?"

Zvijezde hit-serije "Stranger Things" upoznali smo kao tinejdžere: Prošlo je osam godina otkako su se proslavili, ovako njihovi životi danas izgledaju!

Poznate dame koje su puno starije od svojih partnera: Suočavale su se s raznim komentarima, ali ljubav je uvijek bila jača



Pogledaji ovo Celebrity Glazbenik preminuo na pozornici, hitna pomoć nije mu uspjela spasiti život

Pogledaji ovo Celebrity Hrvoje Stošić o završenoj priči u MasterChefu: ''Je li pravedno? Mislim da...''