Hrvoje Stošić o završenoj priči u MasterChefu: ''Je li pravedno? Mislim da...''

U posljednjoj epizodi "MasterChefa" ispao je Hrvoje Stošić, koji je otkrio kakavi su mu dojmovi poslije natjecanja i tko mu je bio najveća potpora.

Zadnja epizoda "MasterChefa" bila je posljednja za Hrvoja Stošića, koji je službeno postao treći eliminirani natjecatelj ovogodišnje sezone.

"Kuhali smo u timu i tim je odlučio da ja trebam napustiti show. Je li je pravedno ili ne, mislim da to sada nije ni bitno, već je bilo bitnije da smo svi dali od sebe sto posto, svatko u svojim mogućnostima. Ja sam bio ponosan na sebe i Gana jer smo mi radili i odradili predjelo koje je bilo i jedino pohvaljeno!" poručio je Hrvoje, a otkrio je i je li netko drugi trebao biti umjesto njega: "Da stavim bilo koga drugog na svoje mjesto, ispao bih loša osoba. Mislim da sam s razlogom bio u stres-testu, pa makar taj razlog bio minimalan."

Stošić je naglasio što misli o članovima žirija:

"Komentari žirija generalno su bili dosta strogi. Iskreno, kada je počelo kuhanje, odmah prvi dan sam se malo i iznenadio, ali s vremenom oguglaš na to. Naravno, daješ sve od sebe, ali ne primaš ih srcu, već ti budu motivacija i daju ti taj 'inat', to mi kažemo u Dalmaciji."

Hrvoje pamti kako se u njegovoj kući uvijek kuhalo i pripremalo svaki dan, čak po dva puta.

"Ja, budući da sam volio dobro pojesti, bio sam zadužen za kontrolu i kvalitetu hrane unutar kuće (smijeh). S vremenom kad voliš dobro pojesti dođe i razdoblje kad shvatiš da zapravo još više voliš to i pripremati", izjavio je Hrvoje. "Moja majka, vrsna samouka kuharica, bila mi je potpora u tome i zapravo moj prvi mentor i kritičar u jednom."

Otkrio je i tko se bavi kuhanjem u njegovoj obitelji.

"Kuhanjem profesionalnim nitko, dok kuhanjem za gušt i ljubav da, i to skoro svi. Prva je tu moja majka, koja uvijek nešto eksperimentira i kombinira samo da to bude nešto fino i ukusno", riječi su Hrvoja Stošića, koji je otkrio razlog prijave u "MasterChef": "Odluka za prijavu bila je jako spontana, i to na nagovor moje najbolje prijateljice Vane Beare, koja zna da se želim prijaviti već dvije sezone. Bili smo skupa na druženju gdje mi je iskočila obavijest da su prijave u tijeku i praktički mi je ona stisnula PRIJAVA."



Marketing i kuhanje, kako to ide zajedno?

"Marketing i kuhanje zapravo idu odlično skupa jer kada pogledate da je i jedna i druga branša kreativa i kombinacija boja i vizualnih dijelova, u marketingu nadodate još zvuk i sliku, dok u kuhanju nadodate okus, miris. Dobijete jako finu simbiozu gdje možete iskazati sebe i na nečemu opipljivom te na nečem 'neopipljivom'", odgovorio je Hrvoje, koji najviše voli pripremati talijanska jela jer su mu najbliža i najviše su se pripremala

Tko ga je, osim prijateljice Vane, najviše podržavao?

"Najveća podrška u životu mi je moja Majka, velikim slovom jer je to zaslužila!" izjavio je Stošić. "To je jedna velika ratnica, ujedno i gospođa koja se izborila i s velikom bolesti u svom životu do te mjere da se sad tome smijemo. Potpora mi je doslovno u svemu, a kako je i veliki fan MasterChefa, bila je presretna zbog moje prijave."

Čime se Hrvoje bavi kada ne kuha i ne radi?

"Nešto od tog dvoje sigurno radim, pogotovo preko tjedna (smijeh), ali evo vikendom kad ne radim i odlučim da neću kuhati, volim vrijeme provesti s prijateljima na nekom izletu ili putovanju ako je duži vikend. Osim toga, volim pročitati dobru knjigu ili kad sam baš lijen, upalim dobru seriju", poručio je Hrvoje te dao savjet svima koji se premišljaju o prijavi: "Poručio bih - ako im je to želja, ako imaju volje i ako su dobro organizirani… go for it! Nemojte požaliti jer nešto niste probali, prijavite se i učinite nešto lijepo za sebe, proživite prekrasno iskustvo!"

"MasterChef" pratite svakoga radnog dana u 22:30 na programu Nove TV.

